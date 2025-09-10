Las fiestas del Portal, tradición maliaya Villaviciosa celebra sus festejos que comienzan mañana y finalizan el miércoles. Las jugadoras del equipo femenino del Rodiles darán el pregón el viernes

Después de las actividades del pasado fin de semana que llenaron la Villa, Villaviciosa ya tiene todo listo para cele-brar las Fiestas del Portal, que se iniciarán este viernes y se prolongan hasta el próximo 17 de septiembre. Unas jornadas en las que no faltará la música, el deporte, y un sinfín de actividades para todos los vecinos y visitantes. En total 40 actividades que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, de la Asociación Fiestas del Portal, de la Cofradía Ntra. Sra. del Portal de Belén de Villaviciosa, de la Asociación de Amigos de la H. Virgen y de la Danza del Portal de Belén 'La Portalina', así como del resto de entidades implicadas.

Así, la localidad maliaya vivirá unos días cargados de emoción, donde destacan citas tan importantes como la Danza del Portal, la comida en la calle, o un sinfín de actuaciones musicales.

Las fiestas comenzarán mañana en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 20.30 horas con el pregón a cargo del equipo femenino del FS Rodiles, y con los fuegos artificiales desde el Parque de La Ballina.

Los deportes estarán muy presentes el sábado por la mañana cuando tendrán lugar la LXXXVII Circuito Ciclista Na-cional Ntra. Sra. del Portal, Memorial Consuelo Busto y la final del XLII Torneo de Tenis Ntra. Sra. del Portal. Por la tarde, desde el puerto El Puntal se podrá disfrutar de la LXXX Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa.

Además, este año regresa el desfile de Gigantes y Cabezudos a las 12 horas; y tendrá lugar el XXVII Encuentro de Corales en el Teatro Riera que contará con la participación de Coral Concejo de Llanes; Itxartu Abesbatza, de Algorta, Bizkaia; Tuna Los Cuarentunos de León; y Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa.

El domingo, día grande de las fiestas, desde les Escueles Graduaes, saldrá el Ramu hacia la Iglesia acompañado por el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias. Posteriormente tendrá lugar la misa cantada por la Coral Capi-lla de la Torre y la procesión hasta la plaza del Ayuntamiento, acompañada por la Banda de Música de Villaviciosa, Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, y Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias. Allí los asistentes se unirán para bailar la Danza del Portal.

Ya por la tarde, en el Prau La Fontanina se celebrará la L Motocross Nacional Nuestra Señora del Portal.

El lunes tendrá lugar la comida merienda en la calle. La recogida del bollu será de 11 a 15 horas en el local de la comisión, en la Calle Eloísa Fernández, así como laI Gran Paellada en la calle.

Por la tarde, la Plaza del Ayuntamiento acogerá el XLI Concurso Regional de Sidra Natural.

El martes estará dedicado a les peñas. Durante ese día tendrán lugar diferentes actividades como el I Concurso de Tortillas y Empanadas; o los Deportes Rurales y Escuela de xuegos.

El punto final a las fiestas lo pondrá el Día del Concejo y del Concurso-Exposición de Ganau. A las 9.30 arrancará la LXVII edición del Concurso Exposición de Ganado Vacuno Ntra. Sra. del Portal y «Memorial Daniel Trivín».

La tradición asturiana continuará respirándose en cada rincón de Villaviciosa con el Festival de Tonada asturiana con Luis Estrada, Celestino Rozada, Jorge Tuya, Luisi Martínez, y José Ramón Valle (guitarra) y Oscar Fernández, a la gaita.

Asimismo tendrá lugar un acto homenaje a Emilio García Moriyón 'El Gaiteru de Xixón', natural de Seloriu.

Sin duda, seis días llenos de fiesta donde no faltarán las actuaciones musicales de la mano de diferentes orquestas y Djs que este año se repartirán entre la Plaza del Ayuntamiento o del Güevu; el parque del Pelambre; y el aparca-miento de La Oliva, en la calle Eloísa Fernández.

Tampoco faltará las actividades destinadas para los más pequeños de la casa como hinchables, concursos, teatro o atracciones de feria.

