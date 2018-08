¡Folixeo, eo, eo!

Timoteo, el santo más folixeru del occidente asturiano, volvió ayer a bailar y a recibir los jaleos de cientos de romeros en su campo, a orillas del río Negro. El patrón de Luarca demostró un año más que los ciento ocho que cumple su celebración no son nada para acoger los cariñosos parabienes de sus devotos con toda su gracia en perfecto estado de salud y el mismo brío al procesionar por el prau de la fiesta a hombros de sus cofrades. La temperatura del día, muy propicia para refrescar el 'gargüelu' en su honor y hasta con un soplo de brisa que no fue suficiente para despejar las nubes, arropó una jira en la que el sol no llegó a sumarse al coro masivo que un 22 de agosto más le cantaba al 'santín' su tradicional 'Eo, eo'.

Amigo de San Pablo -que le dirigió dos de sus epístolas- y obispo de Éfeso, el Timoteo que veneran las iglesias católica, copta y ortodoxa, murió lapidado por oponerse a los festines del emperador Domiciano. El que cada verano recuerdan los valdesanos ataviados con los clásicos chambrones, bastones y una multitud de 'T' en honor a su nombre, tiene poco de reticente a las diversiones públicas y mucho de paisano de carne y hueso. No resulta extraño que haya incluso quien le atribuya orígenes más próximos en el tiempo y en la geografía, como Benigno Berdasco, que a sus 87 años ni se le pasa por la cabeza perderse este día y asistía en primera fila a la salida del santo desde su capilla. «Soy de El Vallín y allí tengo yo oído que Timoteo naciera muy cerca. Decíase como tantas cosas. Yo más bien creo que sería algún de los que empezaron la fiesta, que allí siempre fuimos muy amigos de eso», explicaba haciendo gala de su experimentada coña timoteína.

Galería. El santo 'folixer', jaleado en su procesión bailada por el prau de la fiesta. / Damián Arienza

El buen humor es la principal seña de identidad de la folixa valdesana. En cada rincón del prau es perceptible el empeño de los romeros en cultivarlo para que nunca decaiga. La charanga Suriellos y Garabatos es la responsable oficial de poner banda sonora a ese espíritu marcando los sones del 'Cumpleaños feliz' y 'Es un muchacho excelente' con el que los fieles reciben a su Timoteo a la puerta de la ermita. Llevando la batuta y al trombón, Ángel Iglesias, luarqués avecindado en Gijón, mantiene a sus 76 años la misma energía y jovialidad que cuando vistió por primera vez su chambrón de cuadros. «Entonces era un neno. Ahora de carrocería y pintura voy bien. El motor y lo demás ye lo que empieza a dar problemas. Pero aquí estamos con el compañeru», señalaba alzando el instrumento con el que marca los himnos oficiales de la fiesta: el de Luarca, el de Asturias y el del patrón «que todo lo ve», como dice su letra.

Ayer, desde su pedestal en la capilla y afuera, al salir a procesionar por el prau animado por los Suriellos y Garabatos, San Timoteo vería el mismo entusiasmo desbordado de cada año y le alegraría descubrir entre los centenares de bastones alzados el del propio sacerdote que le ofició la misa, Emilio Menéndez, investido con su chambrón, pañuelo y 'T' al cuello, como un romero más. Y comprobar que la tradición se extendía incluso a los asistentes de género no humano, como Pupi, un yorkshire toy 'achambronado' a la medida por Avelina y Arturo, que nunca ha faltado a la romería desde que era un cachorro. «Después del santín, es el más fotografiado», declaraban orgullosos sus dueños.

La misa, el saludo cantado al patrón, la procesión bailada y la jira campestre que las sigue hasta las últimas horas de la tarde son el centro de esta romería que un verano más comenzó como detalla el himno a San Timoteo: «A golpe de volador», con el desfile por las calles de Luarca de «los cofrades, las gaitas y el Gigantón». Esta es la parte de la fiesta que se pierde el santu que todo lo ve y que ayer tampoco pudo ser testigo de algunos fallos de coordinación en las vías de acceso al recinto. Cosas que pasan a veces, ni siquiera tan importantes como para estropearle a Timoteo su día y su folixeo, eo, eo...