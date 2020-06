Finaliza el trimestre más difícil de la educación asturiana

El jueves 18 de junio finalizan las clases para los miles de alumnos de Infantil y Primaria de Asturias. Los de Secundaria lo harán el día 23 y el curso terminará, de forma oficial, el 30 de junio. Los estudiantes de segundo de Bachillerato serán este año los últimos en cerrar los libros, lo harán el 2 de julio, última jornada de la EBAU. Entra así en su recta final el trimestre más díficil de la educación asturiana, el primero que se ha celebrado 'online'. El que obligó a modificar todo el sistema educativo en apenas un fin de semana. El que cambió las aulas por las pantallas.

Cuando el jueves 12 de marzo se dio la orden de no volver a los centros educativos al día siguiente, pocos podían imaginar que no solo no volverían entonces, sino que no lo harían más en todo el curso. Unos 170.000 estudiantes asturianos de todos los niveles educativos se han visto obligados a seguir el curso desde casa, con brecha digital, problemas de conexión en la zona rural, dificultades añadidas para los alumnos con necesidades especiales, familias en las que la conciliación se ha convertido en utopía o, lo que es peor, familias con muchos problemas económicos e incluso de salud, tocados directamente por la pandemia. A pesar de todo, el sistema educativo se ha reinventado. La enseñanza digital ha llegado para quedarse.

Y es una de las pocas certezas que se tienen en este momento. Porque las clases acaban esta semana para muchos, pero nadie sabe a estas alturas cómo volverán a clase en septiembre. En grupos de 20 o de 15, por turnos o no, con franjas horarias, con mascarilla o no, comiendo en las aulas o en espacios comunes, con bibliotecas y patios reconvertidos en clases.... Todo está en el aire y debería estar solucionado antes de que el curso acabe oficialmente.

Y mientras, hoy arranca el periodo de solicitud de plazas para el próximo curso. La mayoría de los centros tiene ya citas previas concertadas para toda la semana.

Para quienes hayan optado por la forma telemática, esta medianoche se ha activado el sistema en Educastur.