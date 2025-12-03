Asturias no condicionará su apoyo al nuevo modelo de financiación a la armonización fiscal

El pacto sobre el modelo de financiación autonómica suscrito en 2020 por todos los grupos parlamentarios de la Cámara asturiana, salvo Vox, y que el ... Principado defiende como la posición común de Asturias ante el Estado, no incluía ninguna referencia a una posible armonización fiscal, un tema que ni entonces ni ahora genera consenso entre las fuerzas parlamentarias. De ahí que, ante el reciente anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de presentar a principios del próximo ejercicio una propuesta a las comunidades en materia de financiación, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, quiso aclarar que, si bien el Ejecutivo autonómico es favorable a avanzar hacia esa armonización para poner freno al dumping fiscal, no será éste un punto que condicione la posición de Asturias en la futura reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF).

«Para las fuerzas políticas de izquierda y el Gobierno del Principado, la armonización es necesaria para garantizar un esfuerzo fiscal equivalente en todo el territorio y evitar la competencia desleal, pero es verdad que nosotros hicimos un esfuerzo por llegar a un acuerdo en el marco de la Junta General y la armonización no aparece en el acuerdo. Por ello, el Principado defenderá la armonización, pero la armonización no será un obstáculo para firmar el nuevo modelo de financiación», confirmó el consejero.

Lo hacía después de mantener una reunión informativa con las fuerzas políticas con representación en la Junta General que firmaron aquel acuerdo en 2020 y después de que el portavoz en materia de Hacienda del PP, Andrés Ruiz, advirtiera de que su formación no se moverá «ni un ápice» del acuerdo de la mesa de financiación y que, por lo tanto, el PP no participará en ningún debate en el que se plantee la armonización fiscal o retirar autonomía fiscal a las comunidades autónomas.

Los populares también pusieron en duda que, en el escenario político actual, con una clara inestabilidad política del Gobierno central y sin apoyos suficientes en el Congreso, sea posible sacar adelante una reforma de este calado. Ante esta observación, el consejero de Hacienda replicó que es precisamente «la actitud del PP» en las Cortes Generales uno de los factores que «más dudas genera» sobre la posibilidad de reformar el modelo de financiación autonómica. «Cuando hablamos de inestabilidad, creo que en la inestabilidad para reformar el modelo tiene mucho protagonismo el PP y su actitud en las Cortes: no pactan absolutamente nada. De hecho, votaron en contra de la revalorización de las pensiones», afeó.

No obstante, espera que la infrafinanciación de las comunidades autónomas pueda convertirse en un «catalizador para alcanzar un acuerdo», porque, dijo, «si las comunidades autónomas defendemos nuestros intereses como gobiernos autonómicos y dejamos a un lado las cuestiones partidistas, se puede llegar a un acuerdo. Si las comunidades autónomas ratificamos un acuerdo, es muy, muy difícil que eso no tenga una sólida mayoría en el Parlamento, con el apoyo de PSOE y PP».

Sobre esta cuestión, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, también señaló la importancia de que las dos principales fuerzas políticas puedan alcanzar un acuerdo en materia de financiación, por lo que apeló a la responsabilidad de la oposición «para llegar a un acuerdo que es tan necesario para comunidades como Asturias y para garantizar la financiación de nuestros servicios públicos». «El PP debería remar a favor», reclamó.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, asumió que la debilidad parlamentaria del Gobierno central no debe frenar el trabajo impulsado por el Ministerio de Hacienda para presentar una propuesta de reforma de financiación y que el Gobierno del Principado «lo único que puede hacer es analizar con rigor, y en base al acuerdo alcanzado por todas las fuerzas políticas, la reforma del sistema que se nos presente para valorarla y apoyarla o posicionarse en contra».

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, subrayó la importancia de que el nuevo modelo de financiación garantice los recursos suficientes para mantener el acceso universal a los servicios públicos en todas las comunidades autónomas y reclamó un cambio de enfoque en el debate sobre financiación autonómica: «Ojalá en algún momento se deje de hablar permanentemente de restricciones en el gasto y se ponga el foco en garantizar recursos suficientes para atender a lo social y al mantenimiento de las personas, sobre todo las más vulnerables».