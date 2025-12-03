El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz, con los portavoces parlamentarios en la reunión de la Mesa de Financiación.

Asturias no condicionará su apoyo al nuevo modelo de financiación a la armonización fiscal

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ve en la «actitud del PP en las Cortes» la principal dificultad para sacar adelante el nuevo sistema en este momento de inestabilida política

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:16

Comenta

El pacto sobre el modelo de financiación autonómica suscrito en 2020 por todos los grupos parlamentarios de la Cámara asturiana, salvo Vox, y que el ... Principado defiende como la posición común de Asturias ante el Estado, no incluía ninguna referencia a una posible armonización fiscal, un tema que ni entonces ni ahora genera consenso entre las fuerzas parlamentarias. De ahí que, ante el reciente anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de presentar a principios del próximo ejercicio una propuesta a las comunidades en materia de financiación, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, quiso aclarar que, si bien el Ejecutivo autonómico es favorable a avanzar hacia esa armonización para poner freno al dumping fiscal, no será éste un punto que condicione la posición de Asturias en la futura reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF).

