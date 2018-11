«Todos tenemos culpa de la corrupción por mirar a otro lado», dice la fiscal superior de Asturias Esther Fernández, fiscal superarior de Asturias, en la comisión de Presidencia. / HUGO ÁLVAREZ Esther Fernández señala que Villa «estaba perfecto para declarar, se puso hasta 'Rufito'» RAMÓN MUÑIZ Gijón Lunes, 19 noviembre 2018, 18:31

La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, ha informado hoy que las causas de corrupción están disminuyendo en la región pero «no bajamos la guardia». En el parlamento autonómico la responsable del Ministerio Público diagnosticó que en Asturias «somos víctimas de una etapa que espero estemos corrigiendo, ha cambiado la mentalidad de la ciudadanía que ahora denuncia lo que ve». Desde ese punto de vista, «todos tenemos mucha culpa, mirábamos para otro lado porque había para todos».

Recordó Fernández que en los últimos tiempos se lograron las condenas del 'caso Renedo' y sus piezas separadas («con lo que costó»), y también la sentencia contra José Ángel Fernández Villa por apropiarse de fondos del sindicato que dirigía, el SOMA. «Se planteó la incapacidad del acusado y peleamos porque estaba perfectamente para declarar, vaya, declaró y se puso hasta 'Rufito'», consideró.

En la presentación de su informe sobre 2017 la fiscal superior hizo varias recriminaciones a la Cámara. «¿Politización de la Justicia? Eso no es culpa mía, es culpa suya, de los políticos. Arréglenlo ustedes y pónganse de acuerdo», manifestó. Sobre los afectados de Idental, confió que en España «hay muchos estafadores», pero se mostró remisa a dedicar dinero público para financiar el tratamiento de todas las víctimas. «Yo me he pagado los dientes y a lo mejor no quiero pagar los de ese señor», dijo. La fiscal se lamentó por el exceso de burocracia que sufre, que le obliga a «firmar 80 papeles» para cambiar unos muebles.

