¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Gabriel Bernal del Castillo y Antonio González-Busto, durante el encuentro de este lunes. E. C
Justicia en Asturias

Fiscalía pide a los abogados aumentar las conformidades antes de los juicios

Los juzgados de Instrucción de Asturias dictaron el año pasado 2.500 sentencias de conformidad en los servicios de guardia

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:50

Comenta

El objetivo del Protocolo de Conformidades es aliviar la carga de la Administración de Justicia, reduciendo el número de juicios que deban celebrarse. Por eso, ... el Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, instó a los abogados asturianos a trabajar conjuntamente para aumentar la aplicación del protocolo. Lo hizo en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, y lo ha vuelto a hacer este lunes durante su encuentro con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto Múgica. Se trata del primer encuentro institucional privado entre ambos desde la toma de posesión de Bernal como Fiscal Superior, el pasado mes de julio.

