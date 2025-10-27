Fiscalía pide a los abogados aumentar las conformidades antes de los juicios

El objetivo del Protocolo de Conformidades es aliviar la carga de la Administración de Justicia, reduciendo el número de juicios que deban celebrarse. Por eso, ... el Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, instó a los abogados asturianos a trabajar conjuntamente para aumentar la aplicación del protocolo. Lo hizo en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, y lo ha vuelto a hacer este lunes durante su encuentro con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto Múgica. Se trata del primer encuentro institucional privado entre ambos desde la toma de posesión de Bernal como Fiscal Superior, el pasado mes de julio.

Durante el encuentro, Bernal y Del Busto han tratado diversos temas de interés común, entre ellos, el Protocolo de Conformidades firmado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, aplicable en Asturias. La cuestión, explica el fiscal, es que el protocolo no está funcionamiento como sería deseable y, de hecho, asegura que son «escasísimos» los procedimientos que finalizan con su aplicación.

En su intervención, Gabriel Bernal invitó a los decanos de los colegios de abogados de Oviedo y Gijón a trabajar conjuntamente con la Fiscalía para mejorar esta situación.

Las conformidades alcanzadas en Asturias en 2024 aumentaron considerablemente en relación al año anterior pero en la mayoría de los casos éstas se cerraron inmediatamente antes de la celebración del juicio oral, esto es, sin la aplicación del Protocolo, que permitiría hacerlo con anticipación. Y esa sería la manera de aliviar la agenda de los juzgados y no habría necesidad de citar a testigos y peritos.

Según los datos de la Fiscalía, los juzgados de instrucción asturianos dictaron en 2024 más de 2.499 sentencias de conformidad en los propios servicios de guardia, un 14,5% más que en 2023. Las conformidades alcanzadas en los juzgados de lo penal y en la Audiencia Provincial también se incrementaron. Durante 2024, siete de cada diez sentencias condenatorias dictadas en estos órganos judiciales se dictaron después de que el acusado reconociera los hechos y tras alcanzar un acuerdo entre acusaciones y defensa.

Durante la reunión, el Fiscal Superior y el Decano del Colegio de Abogados de Oviedo se han comprometido a impulsar esta iniciativa, que contribuiría de manera clave a aliviar la Administración de Justicia en Asturias.