Gabriel Bernal del Castillo, Fiscal Superior de Asturias. J. C. Román

La Fiscalía hace balance ante el parlamento asturiano: «Reclamamos más medios personales y materiales»

El máximo responsable en Asturias del Ministerio Fiscal expone que «tenemos que pedir prestados espacios» y «las incidencias con nuestro programa informático causan una disfunción importante». Gabriel Bernal pone el foco en los delitos de violencia de género y en los cometidos por menores

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:15

Comenta

El Fiscal Superior del Principado, Gabriel Bernal del Castillo, presentaba este viernes en el parlamento asturiano la memoria de actividad correspondiente a 2024. Y ... lo hacía poniendo de relieve «la intensa actuación» y «esfuerzo importante» que la institución realizó durante el pasado ejercicio, así como las carencias con las que tiene que realizar su trabajo. «Reclamamos la disposición de más medios materiales y personales», dejó constancia durante su comparecencia en la comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos.

