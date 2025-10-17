La Fiscalía hace balance ante el parlamento asturiano: «Reclamamos más medios personales y materiales»

El Fiscal Superior del Principado, Gabriel Bernal del Castillo, presentaba este viernes en el parlamento asturiano la memoria de actividad correspondiente a 2024. Y ... lo hacía poniendo de relieve «la intensa actuación» y «esfuerzo importante» que la institución realizó durante el pasado ejercicio, así como las carencias con las que tiene que realizar su trabajo. «Reclamamos la disposición de más medios materiales y personales», dejó constancia durante su comparecencia en la comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos.

Si bien reconoció que se habían producido ciertos avances, como la posibilidad de que se creen dos nuevos puestos de apoyo a la Fiscalía, Bernal del Castillo abundó en «la famosa concentración de sedes judiciales»; en la necesidad de «mejorar la disponibilidad de espacio, que es exiguo»; y en «el funcionamiento deficiente de nuestra herramienta informática». Asuntos en los que abundaron los grupos parlamentarios, permitiendo conocer, por ejemplo, que «tenemos que pedir prestada la biblioteca de la Audiencia para nuestras juntas», «no tenemos sitio para los nuevos fiscales», «las incidencias informáticas causan una disfunción importante» o que «una parte de los problemas técnicos se resuelve desde Madrid y otra desde el Principado, lo que dificulta su solución».

Durante su intervención, el máximo representante del Ministerio Fiscal en Asturias explicó que, en 2024, hubo un incremento del 7% en el número de diligencias de investigación y se emitieron un 83% más de sentencias que el ejercicio anterior, fruto de un aumento en la cifra de delitos del 35%. Gabriel Bernal comenzó poniendo el foco en los casos de violencia de género: «Detectamos una línea sostenida de crecimiento de este tipo de delitos, que en 2024 fue del 4%. De cada diez escritos de acusación, se emitieron nueve sentencias acusatorias». ¿Los retos en este sentido? «Poner el punto de interés en la protección de las víctimas y no sólo en el delincuente» y estar atentos «a la posibilidad de saturación de los juzgados de violencia de género» una vez que se implemente su comarcalización.

«Año negro» en incendios y 16 muertes por accidente laboral

También se detuvo en el aumento de los delitos cometidos por menores, que la Memoria de la Fiscalía cifra en un 28 % en los últimos dos años. Las causas investigadas tienen que ver fundamentalmente con maltrato a los progenitores, delitos contra el patrimonio, acoso escolar y delitos contra la intimidad, aunque también se han atendido dos intentos de homicidio y agresiones sexuales. Se ha pasado de 63 expedientes en 2023 a 120 en 2024, de los cuales «70 son de menores no acompañados. Es un dato objetivo, sin ninguna significación», quiso reseñar el Fiscal Superior de Asturias. Y dio una explicación al respecto: «Un mismo grupo cometió multitud de delitos. Detectamos también con preocupación la escasez de familias de acogida, por tanto, hay más menores que permanecen institucionalizados, lo que influye en su desarollo emocional».

Gabriel Bernal se refirió, asimismo, a los delitos mediambientales -«fue un año negro en incendios»- y a los que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores, con 16 fallecidas en 2024 por accidente laboral. En ambos casos, el Fiscal Superior de Asturias insistió en que «la senda adecuada es la prevención. Las normas están, lo importante es que cale la cultura de cumplimiento».