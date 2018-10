Fomento está dispuesto a declarar la ruta aérea con Madrid como servicio público Interior de la terminal del aeropuerto de Asturias. Recuerda que el coste de limitar los precios en la conexión de Asturias con Barajas tiene que ser sufragado por el Principado CHELO TUYA GIJÓN. Miércoles, 24 octubre 2018, 03:43

«Abierto a analizar cualquier propuesta». Por primera vez en los últimos cinco años, el Ministerio de Fomento se declara favorable a evaluar que la ruta aérea entre Asturias y Madrid sea declarada como Obligación de Servicio Público. Un título, el de OSP, que permite acotar los precios y que ya ostentan las conexiones de Canarias y Baleares con la península y entre ambas islas, así como los vuelos entre Almería y Sevilla, Badajoz con Madrid y Barcelona y Melilla con Granada, Sevilla y Almería. También está próximo a lograrlo la vía aérea entre Castellón y Madrid, pese a que la terminal no es de la red de AENA.

En síntesis, supone que la Administración regional subvencionaría la conexión para que los precios no superasen unas tarifas ya pactadas. En el caso de Badajoz, por ejemplo, los pasajes de ida y vuelta deben tener un precio medio de cien euros.

Asturias solicitó ya esa declaración en 2013 y 2014. En ambos casos, con respuesta negativa. Y eso que la región cumplía, y cumple, los requisitos para salvar la normativa europea que liberaliza el mercado aéreo y deja a las aerolíneas total libertad para establecer rutas, horarios y precios.

IU urge a que parte del dinero «lo aporte el Estado» para compensar «el peaje del Huerna»

Solo permite la Unión Europea acotar ese libre mercado con la declaración de OSP a una ruta, siempre que cumpla varios requisitos. Entre ellos, que sirva a una región periférica o en desarrollo y que se considere esencial para el desarrollo económico y social del territorio. Según explica el decreto que la desarrolla, la OSP «solo se impondrá cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial».

Tanto Francisco González Buendía como su sustituta al frente de la Consejería de Infraestructuras, Belén Fernández, entendieron en 2013 y 2014 que el hecho de que solo operara, y opere, Iberia esa ruta deja la conexión en un monopolio de hecho, con precios de ida y vuelta en el día que rozan los seiscientos euros.

«No se contempla»

Instados ambos por el Parlamento asturiano y con la presión de usuarios y empresarios, los dos consejeros solicitaron a Fomento la necesidad de que la conexión con Madrid sea una OSP. Tiró el Principado para reforzar su argumento de otra de las definiciones de la declaración: «Responde a la necesidad económica y social de facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en unos territorios segmentados para los que, por su rapidez, el transporte aéreo es un modo de transporte fundamental». De hecho, la vía aérea parece la única opción en una comunidad sin alta velocidad y con un doble peaje, en el Huerna y en Guadarrama, para el trayecto por carretera entre Asturias y Madrid.

La respuesta a ambos consejeros fue clónica. «No se contempla». Una posición que no parece mantener el nuevo ministro de Fomento. El socialista José Luis Ávalos se muestra «abierto» a estudiar la petición. Después de que, el pasado día 4 de octubre, Pedro Sánchez comprometiera ante el presidente valenciano Ximo Puig la OSP para Castellón, fuentes oficiales aseguraron a EL COMERCIO que «el Ministerio de Fomento está abierto a analizar cualquier propuesta que venga de una administración autonómica o local». Recuerdan las mismas fuentes que «el transporte aéreo comercial está totalmente liberalizado y la normativa europea solo contempla la excepción a esta regla de libre mercado con el establecimiento de las OSP en condiciones muy tasadas y justificadas».

Tan justificadas deben estar que, recuerda Fomento, a pesar de que los estados son soberanos para marcar las excepciones, «si no se cumplen las normativas estipuladas, la Unión Europea la puede rechazar». No se ha producido este rechazo comunitario, no obstante, con ninguna de las planteadas en España en los últimos años. Porque, «el ministerio garantiza la conectividad de todas las regiones, haciendo el uso de la OSP cuando ninguna otra vía es viable o sostenible», ya que consideran que esa declaración «es la más adecuada dentro de los requisitos de la normativa europea».

A cargo del Principado

Lo que también deja claro el Ministerio de Fomento es que «hasta la fecha, el criterio seguido es que el coste de la misma debe ser sufragado por la administración que lo solicite». Recuerdan desde el ministerio que así ocurre con la OSP de Badajoz, que sufraga la Junta de Extremadura, y la de Almería y Sevilla, que sale de las arcas de la Junta de Andalucía.

Los extremeños pagarán 10,5 millones hasta 2021 a Air Nostrum por los vuelos con tarifa baja a Madrid y Barcelona, mientras que los andaluces aportarán nueve millones, también a la aerolínea valenciana que opera como franquicia regional de Iberia. En ambos casos, la elección de la compañía se realizó mediante concurso público.

Y esa es la línea que desde Fomento se marca para el Gobierno regional asturiano. Lograr la declaración de OSP para la conexión entre Asturias y Madrid supondrá, en la práctica, financiar desde las arcas regionales el recorte en las tarifas. Algo que, no obstante, ya sucede, o se intenta que suceda, con los concursos de promoción turística. Y es que en junio caducó el que el Gobierno regional tenía suscrito con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Iberia, Vueling, Air Nostrum, Iberia Express, Viajes El Corte Inglés y Alsa. Fueron 6,2 millones durante cuatro años para mejorar la conexión con Madrid. Sin embargo, los precios bajos solo llegaron tras la irrupción en la conexión de Iberia Express, aunque nunca ofreció vuelos diarios y, tras finalizar el convenio, abandonó la operación.

Ahora tiene sobre la mesa el ejecutivo de Javier Fernández 3,4 millones. De ellos, 1,2 son la dotación de un nuevo concurso para mejorar la conectividad con Madrid y Barcelona. El resto, a repartir entre las aerolíneas que implanten rutas directas con Londres, París y Fráncfort. Ninguno de los dos llegará a tiempo para impedir que, desde el próximo domingo, cuando el aeropuerto estrene la cartelera de invierno, desaparezca de la oferta regional todas las conexiones internacionales y se reduzcan las diarias a las salidas de Iberia a Madrid y las de Vueling a Barcelona. IU ha planteado que Fomento no solo declare OSP la conexión con Barajas , «sino que colabore económicamente, para compensar el alto peaje de la autopista y la falta de AVE».