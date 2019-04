Fomento identifica tres tramos que concentran accidentes en Siero y Avilés Pondrá señalización en ellos para advertir a los conductores y encargará un estudio sobre cómo mitigar el riesgo RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 22 abril 2019, 02:26

El Ministerio de Fomento acaba de actualizar su informe sobre los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), lugares en los que por su elevada siniestralidad pone una señalización específica para advertir a los usuarios y realiza estudios para comprobar si una obra puede mitigar el peligro. En el nuevo inventario la red de titularidad estatal que pasa por Asturias figura con tres sitios. Dos de ellos están casi consecutivos, en la N-634 entre El Berrón y las instalaciones de Prefabricados Roces. El tercero se localiza en la N-633 a su paso por la ría de Avilés.

El concepto de TCA es distinto al tradicional de 'punto negro', que puso en circulación la Dirección General de Tráfico. En este último se cuentan solo la cantidad de accidentes ocurridos en un lugar durante el último año. En el del Ministerio de Fomento entran en juego más factores, como el tipo de vía, la siniestralidad completa durante un plazo de varios ejercicios y el volumen del tráfico. «No presenta la misma peligrosidad un tramo en el que se producen dos accidentes pero por el que circulan 500 vehículos al día que otro con el mismo número de accidentes pero por el que transitan 50.000 vehículos diariamente», argumenta en una reciente respuesta parlamentaria.

Fecha durante el primer trimestre el ministerio analizó las estadísticas de tráfico y accidentes en la red estatal. Resultado identificó 136 tramos de concentración de accidentes en todo el país. De ellos tres en Asturias. Dónde hay dos tramos que suman 800 metros entre El Berrón y Prefabricados Roces, en la N-634, y 500 metros más de la N-633 en la ría de Avilés.

El objetivo de este ejercicio es identificar los lugares donde interesa más analizar la infraestructura. «Cabe señalar que, a medida que se vaya reduciendo la accidentalidad general en el conjunto de la Red de Carreteras del Estado, los valores medios establecidos para la identificación de los TCA irán siendo menores; por ello, siempre existirán tramos cuya accidentalidad sea superior a dichos valores y, por su propia definición, siempre se identificarán nuevos TCA», matiza.

Las auditorías a los tramos localizados en cursos pasados ha descubierto otra paradoja. «Podría pensarse que el mayor riesgo se debe a las características de la carretera y de su entorno en estos tramos, sin embargo, en la mayoría de los casos, la infraestructura no es el factor determinante de los accidentes», sostiene el ministerio. En los partes de siniestralidad cubiertos por la Guardia Civil en esos tramos el estado de la vía «apenas figura como factor principal concurrente en alrededor del 1%», argumenta.

Pese a ello, Fomento asegura que seguirá calibrando la situación en los nuevos tramos descubiertos y estudiando si puede acometer obras que reduzcan el peligro. La idea es que sirvan «para que sean 'carreteras benignas' o 'carreteras que perdonan', concepto asociado a que determinados errores de los conductores no conllevan la ocurrencia de accidentes o, al menos, de no evitarse, que las consecuencias de los mismos no sean muy lesivas».