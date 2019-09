Fomento selecciona a la constructora que ampliará la 'Y' en los tres próximos años Se trata de la UTE de Lantania y Asch Infraestructuras. La obra costará 22,2 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 42 meses M. MENÉNDEZ / R. MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 16 septiembre 2019, 02:34

La mesa de contratación del Ministerio de Fomento ha elegido la unión temporal de empresas (UTE) que llevará a cabo la construcción del tercer carril de la autopista 'Y' (A-66), entre los enlaces de Lugones y Matalablima. Se trata de la UTE formada por Lantania y Asch Infraestructuras y Servicios «por haber sido la oferta más ventajosa económicamente». La inversión será de un total de 22.253.612 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución, 42 meses.

El ministerio deberá ahora proceder a la adjudicación del contrato una vez que se verifique que toda la documentación está en regla. En un principio se habían postulado 25 empresas para hacerse con esta obra, pero cuatro de ellas no llegaron a presentar oferta económica. De las 21 restantes, cinco fueron excluidas del proceso de selección al haber presentado ofertas que presentaban anormalidades y no justificaban suficientemente las ofertas presentadas.

La UTE seleccionada alcanzó una puntuación de 49, la más elevada de todas. Sobre la memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo, la mesa de contratación considera «adecuado» y «oportunos» el organigrama de trabajo y los medios personales planteados para la ejecución de los trabajos. Las únicas pegas que advierten los técnicos del ministerio es que la UTE no especifica la forma de solucionar posibles problemas detectados y no ha hecho un estudio de restauración adecuado de las zonas utilizadas como préstamos o vertederos. También fueron satisfactorias las valoraciones sobre la calidad a obtener con los trabajos, el programa de actuaciones ambientales, la memoria de seguridad y salud, las nuevas tecnologías propuestas y la minimización del impacto a los usuarios.

Una obra no prioritaria

Esta obra continúa en su planificación y parece que está próxima a comenzar, a pesar de que no es una de las consideradas prioritarias por el Ejecutivo regional. Así lo había asegurado el consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, en una entrevista publicada en estas páginas el 11 de agosto, en la que decía que «Oviedo y Gijón están comunicadas por una autopista de cuatro carriles. Con la demografía que tenemos y la política paulatina de sustituir el coche privado parece una infraestructura suficiente». Es más, ante la cuestión de si no era prioritario ampliar la 'Y', el consejero remarcó que «para mí no. Lo es de verdad hacer el nudo de Robledo para reequilibrar los tráficos de la 'Y' con los de la AS-II, que está infrautilizada».

A buen seguro que esta actuación será tratada en el encuentro que celebrarán a las cinco de esta tarde el presidente del Principado, Adrián Barbón, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en la sede del ministerio en Madrid. Y es que no hay que olvidar que se construirá un tercer carril y se reformarán dos enlaces con un total de 4,39 kilómetros.