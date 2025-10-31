Foro dice que el acuerdo con el Principado en materia presupuestaria «es muy complicado»

Alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional para apoyar los presupuestos autonómicos del próximo año «es muy complicado» y, si finalmente las fuerzas que ... sostienen el Ejecutivo, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, aceptan alguna de las enmiendas presentadas por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en materia fiscal, entonces «acabamos». De esta forma se manifestó este viernes el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, tras participar en la primera ronda de contactos convocada por el Gobierno regional para la negociación presupuestaria.

Pumares, que acudió a la reunión acompañado por la asesora de Foro Asturias en materia económica, Rosario Cabal, presentó un amplio paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, mejorar los servicios públicos, desarrollar el medio rural, favorecer la creación de empleo y promocionar la cultura, entre otras cuestiones. Además, reclamó una reforma fiscal para que «los asturianos dejemos de ser los españoles que más impuestos pagamos» y expuso propuestas en sanidad –centradas en mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y reducir las listas de espera–, en dependencia y discapacidad, en apoyo a las ingenierías asturianas, y en cultura, con la aprobación de leyes de bibliotecas y museos.

Además, aprovechó el encuentro para reclamar los compromisos adquiridos por el equipo de Adrián Barbón con Foro en los presupuestos de 2023 –que Foro apoyó– y que «siguen sin ejecutarse», lo que, en su opinión, supone una «mala forma de iniciar la negociación». Y, aunque no cerró la puerta a nuevos encuentros, reconoció que un acuerdo será «muy complicado» si no hay cambios en la política fiscal.