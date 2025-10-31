El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón saluda al secretario general y diputado de Foro, Adrián Pumares. Pablo Nosti

Foro dice que el acuerdo con el Principado en materia presupuestaria «es muy complicado»

Pumares presenta una batería de medidas y recrimina que el Gobierno no haya cumplido compromisos alcanzados con su formación en 2023

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:15

Alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional para apoyar los presupuestos autonómicos del próximo año «es muy complicado» y, si finalmente las fuerzas que ... sostienen el Ejecutivo, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, aceptan alguna de las enmiendas presentadas por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en materia fiscal, entonces «acabamos». De esta forma se manifestó este viernes el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, tras participar en la primera ronda de contactos convocada por el Gobierno regional para la negociación presupuestaria.

