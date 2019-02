Francisco Blanco: «El día que cierre Arcelor, Asturias será un desierto» Francisco Blanco junto a la entrada de la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo. / MARIO ROJAS «Siempre se ha valorado la minería, pero se tendría que agradecer el esfuerzo que hacen todos los días porque no es como trabajar en una oficina» JUAN CARLOS ABAD Sábado, 23 febrero 2019, 16:26

Francisco Blanco lleva en la dirección de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de la Universidad de Oviedo desde hace dos décadas. En su segundo término como director, saca pecho de los reconociminientos internacionales al centro pero ve con preocupación un futuro «por el que hay que luchar». Si la ganga es el material que se descarta al extraer la mena de un yacimiento mineral, en esta charla, de dos horas, hay más de lo segundo que de lo primero. Sobre todo porque Blanco es capaz de hilar tema tras tema sin perder de vista lo nuclear: «Si la gente supiera lo que cuesta fabricar hojalata a partir del hierro y el carbón, la imagen de la metalurgia mejoraría», afirma al tiempo que se muestra preocupado por la pérdida energética del edificio de la escuela. «La Universidad tiene que seguir cambiando las ventanas», explica. Hierro y carbón que se escapan, como la energía, como los alumnos, de Asturias.

–¿Cómo está de salud la escuela?

–Anivel estructural está bien. La Universidad ha hecho inversiones necesarias y en contra de las malas lenguas que dicen que se cae el edificio, no es cierto. Está a punto de cumplir 60 años y necesita cambiar ventanas, el sistema eléctrico o la calefacción. En un momento no se hizo porque parecía que el futuro estaba en Mieres pero la escuela no se va a mover de Oviedo aunque quizás sí de ubicación, si sale el proyecto de El Cristo.

–¿Yen cuanto a estudiantes?

–En 1998 había 1.044 estudiantes de licenciatura, hoy en el grado, 150. La gráfica no ha dejado de caer. Atiende a múltiples razones y desde la dirección se han hecho esfuerzos para seguir ofreciendo unos estudios competitivos. El ránking de Shanghái nos coloca como la mejor escuela de Minas de España y el máster recibió el sello de calidad Eur-Ace. El futuro no es muy halagüeño pero hay que pelear por él.

–El contexto de la profesión no ayuda.

–Bien, ahí hay varias cosas, para empezar con el nombre, se dice que va a cerrar la minería pero no es cierto. Va a cerrar la minería del carbón. Concretamente la de las minas que no son rentables y que tienen que devolver las ayudas que han recibido. Pero la acitividad minera no se acaba. En el ejemplo más cercano, en Asturias hay minería del zinc, del oro y de los áridos. Evidentemente, aquellas minas que no han recibido ayudas y sean rentables pueden seguir extrayendo carbón. Aunque luego hay que venderlo y ese es el siguiente tema. Si cierran las térmicas, entonces sí, está muerta

–Hablaba de áridos, el Ayuntamiento pretende acotar las canteras del concejo, ¿qué le parece?

–Lo desconozco y supongo que será por el impacto visual o por el ruido. Cada vez hay más asociaciones ecologistas que mandan un mensaje sesgado afirmando que la minería es una actividad mala y eso influye en lo que quieren estudiar los críos. La minería es junto con la agricultura y la ganadería una actividad consustancial al ser humano y los áridos son necesarios para toda obra civil. La pregunta sería: ¿dónde ponemos las minas?

–Donde esté el mineral.

–Bien, pues lo que debería hacer la administración es controlar que se cumplen los protocolos de seguridad en el trabajo y las normas medioambientales. De hecho le daría la vuelta al razonamiento. Como gestor público estaría encantando de tener canteras porque generan puestos de trabajo de larga duración. En Asturias tenemos minas de oro que mientras el precio de la onza no baje seguirá y otra empresa que es puntera que es Asturiana de Zinc.

–En cuanto a los materiales y la energía, las otras dos especialidades de la escuela, ¿cómo se adaptan a los nuevos tiempos?

–Desde que se fundó la escuela siempre hubo una especialidad en energía y combustibles. Ahora la hemos adaptado y damos todas las fuentes renovables en el máster. Somos, desde mi punto de vista, los ingenieros que más contenido de energía damos en nuestra carrera. En cuanto a los materiales, la metalurgia y la mineralurgia siempre fueron especialidades de la ingeniería de Minas. Que Ensidesa se instalara aquí no fue casualidad.

–Pero Alcoa cierra.

–Antes de Alcoa déjeme decirle una cosa: siempre vamos a tener que fabricar acero. Después del cemento y el hormigón, es el segundo material más fabricado del mundo. 1.600 millones de toneladas, más que todos los materiales restantes. Arcelor está haciendo las inversiones con la intención de continuar aquí. ¿Problemas? Lo hablábamos antes, la presión social sobre estas industrias porque el riesgo cero no existe. Recomendaría a mucha gente que visitara la fábrica y se diera cuenta el proceso que hay para llega a la hojalata de un refresco. Que valore el proceso tan complicado a partir del carbón y el mineral de hierro para tener esa hojalata. Responsabilidad social corporativa y seguridad, siempre, pero Arcelor no vende seguridad, vende acero y si se lo ponen difícil aquí, se irá donde produzca más barato, aunque no lo creo. Creo que su continuidad está garantizada. Y el día que se vaya, Asturias será un desierto.

–Volvemos a la energía en este punto.

–Alcoa es una empresa electrointensiva. La energía es cara, dicen. A mí me lo parece también. Asturias es una comunidad que tiene un punto muy fuerte en la actividad industrial pero es cierto que eso lastra a ciertas empresas. No sé si el precio fue la causa del cierre pero pudo suponer un granito de arena más. Esa empresa no tiene la mejor tecnología para producir actualmente. Si unes las dos cosas, en este mundo globalizado, quizás abran una fábrica desde cero en otro lado con tecnología puntera.

–Decía hace un momento que la gente no valora la minería ni la metalurgia, ¿y a los mineros?

–Lo de Málaga, dice, eso nos va a dar buena imagen, sí.

–Sí, le pregunto por el rescate de la Brigada Minera en Totalán.

–Aquí en Asturias siempre se ha valorado esta profesión. La gente tendría que agradecer el esfuerzo que se hace todos los días. No es trabajar en un banco o una oficina.

–Durante esos días había comentarios que afirmaban que antes se les calificaba de terroristas y ahora de héroes.

–En un momento dado, durante alguna manifestación, se pudo dar esa imagen puntual. En la Brigada son unos grandísimos profesionales que cumplieron con su deber y ahora van a proponerlos para el premio Princesa de Asturias. Creo que ellos no sabían que la imagen que ofrecieron cuando fueron a hacer su trabajo fue mediáticamente algo fuera de serie. Ahora, que haya gente que se sienta atraíada por la minería o los estudios de minas, veremos.

–Esos pozos como por el que cayó el niño, ¿para qué sirven?

–Lo que yo pienso: los hacen para buscar agua. Están regulados y por lo tanto quien lo hizo tendrá que pedir licencia, si encuentras agua, ponerlo a producir y si no, sellarlo según unas normas de seguridad, una arqueta de hormigón y una tapa por si algún día quieres seguir perforando. Pero poner una piedra encima, rápido es, pero no es el mejor método.

–¿En Asturias cuántos hay?

–Muchos. Ahora con la tecnología que hay, lo apropiado sería geolocalizarlos y poder tener las coordenadas de dónde se encuentran... Si todos fueran legales. Esto fue una desgracia, solo queda seguir las normas, localizar los que existen y procurar que nunca vuelva a ocurrir.

–Hablando de leyes, la de Minas es preconstitucional.

–Es del 73, creo. No soy muy experto pero hasta donde yo sé quisieron cambiarla. De hecho mandaron un borrador para que hubiera alegaciones y no se hizo. Creo que ocurrieron dos cosas. Es muy difícil llegar a un consenso y como no lo hicieron no llegaron a cambiarla. Y también que al no haber acuerdo es muy posible que creyeran que no iban a mejorar. Puede que haya que tocarla pero lleva ahí muchos años y parece una buena ley de minas.