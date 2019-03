«La contaminación es algo peligroso porque enferma y mata; en Asturias hay que reducirla» El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, durante la entrevista en su despacho en el edificio de Calatrava. / HUGO ÁLVAREZ Francisco del Busto, consejero de Sanidad «En las zonas con más polución hay más infartos, más patología cardiovascular y trastornos respiratorios» LAURA FONSECA OVIEDO. Domingo, 31 marzo 2019, 13:44

Hace cinco meses 'colgó' la bata y se jubiló como médico y en breve, al término de esta legislatura, dejará su cargo de consejero de Sanidad y posiblemente, la actividad política. Francisco del Busto (Oviedo, 1953) cierra un mandato en el que tras varios intentos fallidos por parte de sus antecesores, logró sacar adelante un decreto sobre tiempos máximos en listas de espera y una nueva Ley de Salud, además de la normativa sobre muerte digna de la que se confiesa «personalmente orgulloso». Sobre su futuro, dice que ve más cerca estar en su pueblín, pintando y cuidando a sus nietos, que en hipotéticos cargos directivos en Madrid. Asegura que su mayor logro ha sido devolver la paz a la sanidad pública asturiana.

-¿No cree que la nueva Ley de Salud que acaba de aprobar el Parlamento nace coja al no abordar la reorganización del mapa sanitario?

-Creo que no porque siempre habrá posibilidades de retomarlo en el futuro. La nueva Ley de Salud está muy por encima de las áreas sanitarias y servirá de base para muchos años.

-Da la impresión de que las áreas sanitarias son un mantra intocable.

-Fueron un mantra desde el principio y, además, un mantra que generó polémica dentro de los diferentes grupos, por eso considero acertado haber retirado ese punto del debate.

-Usted, que conoce muy bien la cuenca, ¿no llegó a sospechar que esto podría ocurrir, que ni Mieres ni Langreo iban a querer perder ni un ápice de poder sanitario?

-Todos sabíamos que ese era el gran problema de la Ley de Salud, por eso decidimos retirarlo. Estamos hablando de una ley con 153 artículos. Olvidemos el mapa sanitario, cuando se considere pertinente se podrá modificar mediante un decreto.

-¿Qué le parece que le haya apoyado la derecha y no la izquierda en la aprobación de la nueva ley?

-Es una ley aprobada por una amplísima mayoría parlamentaria. Siempre se trabajó con una idea de consenso y por ello, es una ley que permite que todas las sensibilidades políticas puedan verse reflejadas. Extraña la abstención de IU porque resulta muy difícil hacerlo en una ley tan importante como una de salud, y más cuando se aceptaron el 80% de sus enmiendas. Respecto a Podemos, eso era lo esperado. Se marchan como vinieron: desprestigiando a los profesionales de la sanidad pública.

-Podemos pidió incluir una enmienda sobre declaración de conflictos de intereses, pero no salió adelante. ¿No lo veían necesario?

-Hay que tener sensatez y si alguien no quiere votar la ley que no busque excusas. La nueva Ley de Salud tiene cuatro artículos en los que se habla de conflictos de intereses.

-Según esta formación, existe un 1% de profesionales que perciben emolumentos de las farmacéuticas, pero ¿eso es ilegal?

-Si no hay incompatibilidades estarían dentro de la legalidad. Otra cosa es que una persona que hubiera hecho un trabajo para la industria farmacéutica luego quiera participar en una iniciativa del sistema sanitario vinculada con esa casa comercial.

-Un tema del que se habló mucho en esta legislatura fue el de la contaminación ambiental en Asturias, ¿cómo consejero de Sanidad, es un tema que le preocupa?

-Precisamente, acabamos de aprobar el Plan de Salud Medioambiental, un trabajo muy bonito porque al fin al cabo la contaminación es algo peligroso, que produce enfermedades y es algo que mata. Lo dice la OMS y cualquier cerebro medianamente compuesto en sanidad. Como consejero de Sanidad estaba obligado a hacer un estudio para ver cuál era la situación en nuestra comunidad, y a partir de ahí lideramos un grupo de trabajo de nueve direcciones generales y varias consejerías (Sanidad, Infraestructuras, Industria, Empleo y Presidencia). El reto ahora es reducir los contaminantes.

-O sea, que hay correlación entre contaminación y enfermedades.

-Claramente. En las zonas donde hay más contaminación hay más infartos agudos de miocardio, más enfermedades cardiovasculares y complicaciones respiratorias. Tenemos que trabajar en disminuir la polución en esas zonas, que son las que detallan los planes de Oviedo, Gijón y Avilés. Hay que disminuir el tráfico de vehículos, el humo de determinadas industrias y conseguir un ambiente más sano. El otro día, en la presentación de los datos sobre cáncer laboral ya lo dije, un proyecto empresarial importante, si es viable a base de enfermar a los trabajadores, pasa ser un proyecto inviable.

-Otro asunto siempre candente en sanidad es el de las listas de espera. El decreto de tiempos máximos está a punto de cumplir seis meses, ¿qué tal ha sido el arranque?

-El balance es positivo. El decreto aportó transparencia y ahora los ciudadanos tienen derecho a saber qué lugar ocupan en la lista de espera y a recibir un certificado. La tranquilidad que ha dado es tal que solo hemos recibido 21 peticiones de personas que estaban a punto de cumplir el tiempo máximo de espera.

-¿Y cómo se solucionaron?

-A la mayoría se les buscó un sitio alternativo. El decreto de tiempos máximos ha obligado a los gestores a ponerse las pilas. Si comparamos desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2019, vemos que la espera quirúrgica de más de 180 días bajó un 33% y la de primera consultas descendió en casi en 18.000 pacientes. Y todo esto en un contexto donde la demanda, debido al envejecimiento, aumenta. Desde 2015 a la actualidad, los hospitales ven 25.000 pacientes más todos los meses en sus consultas. En colonoscopias bajamos un 60%, en mamografías casi un 70%, en ecografías un 40%, en TAC un 20% y en resonancias, un 30%. La mejoría ha sido clara y el aumento de actividad, tremendo.

-Sin embargo, sigue habiendo pacientes con demoras de más de seis meses, cuya erradicación era uno de los objetivos del decreto. Además, en esa comparativa que indica de septiembre de 2015 a febrero de 2019 se pasó de 18.000 pacientes en espera quirúrgica a 22.000. Es decir, que las listas de espera sí han crecido y no sé si la ciudadanía tiene esa percepción de mejoría a la que usted se refiere.

-Yo creo que sí. El ciudadano no mira la cifra global de personas en lista de espera, a él le interesa lo que tardan en verle u operarle. Lo importante es la demora media y ese baremo se ha mantenido estable.

-¿Qué futuro le espera a Asturias, con una población más envejecida y con menos médicos y profesionales para contratar?

-La falta de profesionales en el sistema sanitario asturiano tiene solución y vamos camino poco a poco de equilibrarla. Estamos aumentando las unidades docentes para poder formar a más profesionales. Hemos recuperado la docencia en Mieres y Jove, y estamos a punto de hacerlo en Jarrio, Cangas y Arriondas. Esto hará que salgan de la formación MIR unos veinte residentes más todos los años.

-También se hablaba de agilizar lo de la contratación de médicos extracomunitarios.

-Se está intentando acelerar los trámites. Hasta hace no mucho, la demora para acreditar a un médico de cualquier especialidad rondaba los cinco años. Otra línea es conseguir fidelizar a los profesionales y eso solo se consigue con trabajo estable, es decir, con oposiciones y concursos de traslados. Hemos movilizado casi 4.000 plazas y 1.500 en concurso de traslados. La tasa de interinidad pasará del 30% a un 8%.

-¿Ahora mismo cómo estamos con el tema de la falta de médicos?

-Vamos a tener problemas durante los próximos tres años, es decir, hasta 2024. A partir de ahí, el número de residentes que acabará y el número de jubilados se equiparará.

Contratación de MIR

-¿Qué cifra de jubilaciones maneja la sanidad estos años?

-Una cifra brutal, por encima de los 130 casos al año solo en medicina de familia. Pero también hay profesionales que han pedido prolongar su actividad más allá de los 65 años.

-¿A cuántos médicos tienen trabajando por encima de los 65 años?

-Cerca de setenta, la mitad de ellos en medicina de familia.

-¿Y aumentar las horas de trabajo no sería otra buena solución?

-Lo estamos haciendo. Cuando no hay personal en las bolsas de demandante de empleo aumentamos el número de horas de forma voluntaria.

-¿Cuántos servicios hay en esa situación de horas de más?

-Cerca de una veintena, desde traumatología y oftalmología, hasta rehabilitación. Sobre todo, en servicios donde se concentran las mayores demoras.

-¿Qué le parece la propuesta de hacer contratos de dos años a los MIR?

-Me parece una buena propuesta. Nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo. Ahora, por cuestión de presupuestos solo podemos contratar en periodos de año en año.

-Pasemos al Hospital de Cabueñes y a las obras de ampliación. ¿Cuándo veremos las primeras excavadoras levantando terrenos?

-Pasar de una idea a un boletín en cuatro años ha sido todo un récord para una obra de cien millones. Hay que tener en cuenta de que no estamos hablando de una reforma, sino de un nuevo hospital. Recientemente dimos un paso importantísimo, como fue el traspaso de la propiedad del suelo. En este momento, solo queda que el Ayuntamiento dé traslado de eso al Principado.

-¿Los terrenos ya son públicos?

-Sí. Bueno, en verdad, son del Ayuntamiento de Gijón que los debe transferir a Patrimonio.

-¿Queda todo 'atado' en esta legislatura o hay que estar a expensas de lo que diga el nuevo gobierno?

-Solo quedan papeleos. Además, como hicimos los deberes por adelantado, ya tenemos el Plan Funcional y el desarrollo arquitectónico, además de ocho millones de euros posicionados para el proyecto.

-¿No implicó un poco de riesgo iniciar todo el proyecto sin antes tener cerrado lo de los terrenos?

-Era arriesgado pero quisimos ganar tiempo. No obstante, tengo que decir que si el proyecto salió adelante fue porque todos los protagonistas colaboraron sin afán medallista. Desde nuestro servicio de Obras, la CUOTA e Infraestructuras hasta el gerente y los profesionales de Cabueñes, que hicieron un trabajo magnífico. También el Ayuntamiento de Gijón que trabajó en línea con la Consejería de Sanidad desde el primer momento, al igual que lo hizo la propiedad de los terrenos: Liberbank y Vegasol. Cabueñes no se usó como arma arrojadiza y por eso salió adelante en tiempo récord. Gracias a esa colaboración, podremos licitar las obras en unas semanas.

Robot Da Vinci

-¿Cabueñes va a ser el nuevo 'Nuevo HUCA'?

-(Risas). Va a ser el nuevo Hospital Universitario de Cabueñes.

-¿Y va a tener el robot quirúrgico Da Vinci?

-No lo sé, ya no me va a corresponder a mí.

-Ya lo tiene el Centro Médico.

-Ya, pero a lo largo de esta legislatura había otras prioridades. No solo hemos terminado de poner en pista al HUCA y Mieres, sino que impulsamos Cabueñes e hicimos obras de mejora en más de cien dispositivos sanitarios, la inmensa parte en Atención Primaria. Hemos invertido casi veinte millones de euros en renovar tecnología. A mí me hubiese encantado montar un Da Vinci o treinta y tres Da Vincis, pero cada uno de ellos supone la inversión de un par de resonancias.

-¿Cuando Cabueñes ya esté ampliado y disponga de más quirófanos, qué va a ocurrir con Cruz Roja, donde ahora se hacen muchas de las operaciones que el hospital público no puede asumir?

-Cruz Roja mantendrá las operaciones que hace ahora. Vamos hacia un aumento de demanda, con una población envejecida. Cabueñes crecerá en quirófanos y personal y podrá asumir más patología, pero el de Cruz Roja seguirá siendo necesario.

-Finaliza su etapa como consejero y posiblemente en la política, ¿qué balance hace?

-Bueno, hay cosas buenas y cosas malas pero de lo que más satisfecho estoy es del clima laboral conseguido. No hubo ni un solo día que se haya perdido por un conflicto y eso nos ha permitido a todos trabajar mejor. También me siento muy orgulloso de que en apenas dos años y medio hayamos afianzado a la Finba y contemos ahora con 600 investigadores. Por cierto, no me ha preguntado por la comisión de investigación de listas de espera.

-¿Quiere decir algo sobre eso?

-Sí, porque estoy convencido de que se creó para poner en entredicho el buen nombre de la sanidad pública y de algunos de sus profesionales, pero afortunadamente no lo consiguieron. No obstante, saco algo positivo de esa comisión, porque el sistema sanitario salió reforzado y hubo mucha gente que hizo muy buen trabajo.

-¿Y qué tal con Andrés Ron Vilanova, el diputado de Podemos que fue presidente de esa comisión?

-Es un diputado más con el que a veces consigo hablar y otras veces no. En cualquier caso, no creo que lo hayamos hecho tan mal en esta legislatura cuando el último baremo sanitario nos ascendió a los altares, dándonos una puntuación de 7,2, lo que nos hizo empatar con Aragón y adelantar al País Vasco, que tradicionalmente estaba en los puestos de cabeza.