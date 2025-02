Frente común en el Parlamento asturiano contra la aplicación de peajes en las autovías

M. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 3 de junio 2021, 02:02 Comenta Compartir

No fue posible una declaración institucional de consenso cuando se dio a conocer la intención del Ministerio de Transporte de aplicar peajes en toda la red de alta capacidad estatal. Pero, ayer, todos los grupos políticos con representación parlamentaria decidieron apoyar la iniciativa del Partido Popular y Foro para promover, a través de una proposición no de ley, «esa postura de región» que inicialmente no prosperó «por razones que se nos escapan».

El portavoz adjunto del PP, Pablo González, advirtió de que la medida del ministro José Luis Ábalos «hundirá» al sector del transporte y que, más allá de la visión política de cada partido, el clamor contra «algo que va a impactar de esta manera sobre familias y empresas» debe ser unánime. A lo que el diputado Adrián Pumares, de Foro, añadió el agravante de que «se haya hecho por la puerta de atrás».

El Ministerio de Transporte ha trasladado a la Unión Europea la propuesta sin antes debatirla con las partes implicadas. Aunque Ábalos insista ahora en que no implantarán los peajes si no existe un consenso previo, la oposición no se fía y sigue viendo necesario hacer frente común, para que quede claro su rechazo. A ese frente se sumaba también ayer el grupo parlamentario socialista. Aunque con matices.

El PSOE se opone «rotundamente» al cobro generalizado de peajes por el uso de autovías y autopistas; y más «con la excepcionalidad de Asturias, que ya lleva muchos años sufriendo el Huerna». La postura defendida por el diputado René Suárez no se salió del argumentario del Gobierno regional y de la Federación Socialista Asturiana. Incluido el recordatorio de que fue el PPel que prorrogó el peaje del Huerna o que, tarde o temprano, hay que abordar la financiación del mantenimiento y conservación de las carreteras.

La intervención del resto de partidos fue mucho más crítica. Vox calificó la propuesta del ministro Ábalos de «expolio fiscal». Izquierda Unida abogó por «la sostenibilidad económica, sí, pero también por la justicia social». Desde la bancada de Podemos, se instó a «no resignarse» ante lo que considera «una medida vergonzosa». Y Ciudadanos tampoco se quedó atrás en sus reproches a esta forma de «penalizar» a los usuarios de autopistas y autovías, que, en su opinión, repercutirá sobre todo en empresas y trabajadores.

La proposición no de ley auspiciada conjuntamente por PP y Foro salió adelante por unanimidad, oficializando así el rechazo que cada grupo político venía manifestando por separado desde que conocieron las intenciones del ministro Ábalos. En el Pleno de ayer, no todas las iniciativas parlamentarias concitaron el mismo consenso. Como la proposición de ley de Podemos para modificar la ley del Principado que regula la iniciativa popular o la moción presentada por Vox para denunciar la situacion en la que se encuentran los voluntarios de protección civil.