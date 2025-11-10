De la Fuente advierte de que el gasto en pensiones «ya se nota» en el deterioro de otros servicios públicos El economista alerta en un debate organizado por EL COMERCIO del riesgo a que el sistema de prestaciones «se lo coma todo» y reste recursos a la sanidad, la educación y las infraestructuras

Ana Moriyón Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025

Hace ya quince años que los ingresos por cotizaciones sociales en España no cubren el gasto de las prestaciones contributivas del sistema, experimentando un agujero de unos 50.000 millones de euros anuales que se ha ido cubriendo con deuda y recursos procedentes de los impuestos generales. Una situación ya de por sí preocupante que, lejos de atajarse, se habría visto agravada con las últimas reformas del sistema ya que, según el economista Ángel de la Fuente, presidente de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), han supuesto un «cheque en blanco al sistema de pensiones para mantener un grado de generosidad muy grande». Unas reformas que, anotó, lejos de «garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, lo han hecho todavía más difícilmente sostenible».

Y esto, según señaló durante su ponencia 'Fiscalidad y financiación, ¿ante un nuevo federalismo?', organizada por EL COMERCIO y el Ayuntamiento de Gijón en el Museo Casa Natal de Jovellanos, podría llevar a que el gasto en pensiones represente el 17% del PIB en 2050, a lo que habría que añadir el incremento del gasto sanitario y por dependencia relacionado con el envejecimiento, que podrían sumar hasta seis puntos adicionales del PIB en los próximos 25 años.

El economista no se anduvo con paños calientes y, aunque negó la posibilidad de que el sistema colapse, advirtió de que, de no poner remedio, «se corre el riesgo de que las pensiones se lo coman todo y no haya suficientes recursos para el resto de cosas». Atribuyó a este gasto la reducción paulatina de la la inversión productiva pero alertó incluso de que, bajo su punto de vista, «ya se empieza a notar» en el deterioro de otros servicios públicos: «Los trenes ya no funcionan muy bien, los colegios tampoco, la sanidad pública pues tampoco, no se ha llegado a completar el sistema de dependencia... Todo lo demás que no son pensiones sufre por esa prioridad desproporcionada a las pensiones», señaló. «No creo que el sistema colapse, malo será, pero existe una amenaza real de que se lo coma todo y no haya dinero para otras cosas», reflexionó De la Fuente durante el debate posterior a su ponencia.

Entiende el experto que el Estado debería reducir paulatinamente la tasa de reposición, «pero de momento no estamos viendo esa dirección, sino al revés: estamos decididos a mantener esa tasa al coste que sea, y eso es un problema», advirtió De la Fuente, quien recordó que Fedea ya ha puesto sobre la mesa sus propias recetas pero con poco éxito. «Lo que se necesitaría es que el gobierno de turno asumiera como propio nuestro informe y planteara una reforma sensata», dijo el economista, quien asume que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no está en esa línea», aunque muestra sus dudas de que lo esté un hipotético futuro gobierno del PP, porque «no se ha diferenciado especialmente del PSOE en esto».

«Los dos votaron a favor de la reforma y ninguno dice nunca, jamás, nada de recortar nada que se parezca a las pensiones, porque el coste político es muy alto», observó el experto, quien lamenta que se utilice el Pacto de Toledo como escudo. «El Pacto de Toledo inicialmente se montó para poder dar malas noticias todos juntos y que así no tuviera un coste político, pero se ha convertido en un pacto para no dar nunca malas noticias a los pensionistas, y esto es mala noticia para el país porque acaba siendo muy caro», avisó.

