«Lo más fuerte que hice tras Maradona fue ser gerente en Cangas del Narcea» El médico Mario Schiter Rodríguez . / Damián Arienza Mario Schiter Rodríguez | Médico del astro argentino y director del Área II de 2009 a 2011 El ahora directivo del Hospital Británico en Buenos Aires regresa a Asturias para sellar acuerdos con el HUCA y la Universidad de Oviedo LAURA FONSECA GIJÓN. Domingo, 30 junio 2019, 03:07

Cuando Mario Schiter Rodríguez (Buenos Aires, 1962) tenía 44 años se lío la manta a la cabeza, armó una valija (maleta) y cruzó el 'charco' desde Argentina con la única intención de conocer dónde estaba aquella 'Casa Pedro' de Santa Marina de Obanca, en Cangas del Narcea, de la que tanto le hablaba su madre en Buenos Aires cuando él era pibe. En el occidente asturiano, en una parroquia de apenas ochenta vecinos, este médico intensivista y profesor de Farmacología se encontró con que tenía ocho tíos y dieciocho primos. El schock emocional fue tan grande que le llevaría a buscar desde entonces puentes con Asturias.

Fue así como entre 2009 y 2011 llegó a ser gerente del Área II, en Cangas del Narcea, y ahora, como vicedirector médico del Hospital Británico en Buenos Aires, Mario Schiter acaba de sellar convenios de colaboración con el HUCA y la Universidad de Oviedo, además de otros hospitales e instituciones de Madrid y Barcelona. Pero de todas las facetas de este facultativo, que también toca el piano y hace sus pinitos sobre el escenario, hay una que guarda con muchísimo celo y que confiesa a la hora y media de entrevista cuando se le pide elegir entre Diego o Leo: «Fui médico de Maradona, somos amigos, mi corazón eligió hace años», responde.

-¿Cómo es que llegó desde Argentina para ser gerente en Cangas del Narcea allá por 2009?

-Tenía la necesidad de cerrar un círculo y honrar mi historia personal. Mi madre era de Santa Marina de Obanca, un pueblito de Cangas del Narcea del que siempre me hablaba cuando era pibe. Ella era actriz y cantante, y en una gira por Latinoamérica conoció a mi padre, un músico polaco emigrado a Argentina. Se casaron por poderes y ella se fue con mi papá a vivir a Buenos Aires. Jamás pudo volver a su tierra pese a lo mucho que la amaba. Así que cuando surgió la oportunidad de venirme a España y nada menos que a la gerencia sanitaria de Cangas del Narcea, me pareció una reivindicación mágica.

-Y si le pregunto cómo es que el que fue médico de Maradona acaba en Cangas del Narcea, ¿qué me dice?

-Suelo seguir a mi corazón más que a la razón en la toma de decisiones importantes. Es algo que me enorgullece y me genera sensación de autenticidad y coherencia afectiva. Lo de Maradona lo hice por corazón y lo de Cangas del Narcea, también.

-Cuando estuvo en Asturias, ¿llegó a contar que fue médico de Maradona o es algo que se guardó?

-Siempre traté de mantenerlo en un respetuoso silencio.

-¿Durante qué etapa atendió al futbolista argentino?

-Lo conocí a finales de 1999 y tuve el honor de seguirlo hasta 2004.

-¿Cómo llegó a él?

-Yo me desempeñaba como médico en terapia intensiva de la Fundación Lucha contra la Enfermedad Neurológica Infantil (Fleni), sitio al cual Maradona acudía a consulta.

-Creo que cuando el astro se fue a rehabilitar a Cuba dejó usted todo por Maradona, ¿valió la pena?

-Es cierto. Y volvería a hacerlo. Seguí el impulso de mi corazón y sentí que podía serle de utilidad... Antoine de Saint Exupery diría: 'El tiempo que perdiste por tu rosa, hace que tu rosa sea tan importante'.

-Haber sido médico de Maradona, ¿es buena carta de presentación? Lo digo porque rehabilitar de las drogas no se rehabilitó.

-Siempre es una buena carta de presentación decir que un paciente nos confió nada menos que su salud, el bien más preciado. Creo que en Cuba se hizo un gran trabajo y que los objetivos fueron cumplidos.

-¿Hasta cuándo estuvo con él?

-Estuvimos juntos desde su traslado del Sanatorio Cantegrill de Punta del Este a Fleni, en Buenos Aires. A partir de allí, estuve de forma permanente junto a él, en sucesivas internaciones sanitarias, incluyendo su traslado en vuelo sanitario a Cuba y luego en el spa La Pradera, hasta comprobar que su situación estaba estabilizada. Mi regreso a Buenos Aires, pese a que nos hubiese gustado continuar juntos, respondió a una necesidad familiar. Esto es idéntico a mi partida de Cangas del Narcea, mi mujer y mis hijos son el centro de mi vida y reclamaban mi presencia.

-¿Cuánto hace que no se ven?

-Muchos años lamentablemente.

-¿Cómo es el astro argentino?

-Es una persona llena de entusiasmo, afectivo, ocurrente, entusiasta y con un corazón inmenso. Parece siempre un niño ilusionado.

-Tendrá anécdotas a porrón, elija una o dos... bueno, las que quiera o las que pueda...

-Uff... son tantas. Él es una anécdota en sí mismo... Me hacía preguntas desconcertantes.

«Nunca hice un gol de cabeza»

-¿Por ejemplo?

-Una tarde estábamos de sobremesa con Claudia, su exmujer, su padre, el doctor Cahe y Guillermo Cóppola. Fue cuando advirtió mi escaso conocimiento de fútbol y me preguntó: 'Che, 'tordo' (doctor a la inversa), decime, en cuántos equipos jugó Maradona?'. Yo alcancé a nombrar con dificultad dos o tres, lo cual le hizo levantarse sorprendido y gritar '¡¡¡no sabe!!! Te lo dije'. Yo sentía que me moría de vergüenza y siguió: 'al menos decime cuántos goles de cabeza hice'. Y resignado le contesté: 'No lo sé'. Se miraron entre ellos y me dijo: 'escuchame bien, ¿sabés cuántos? ¡Ninguno!. Maradona nunca hizo un gol de cabeza', en clara alusión a 'la mano de Dios' contra los ingleses. Y terminó diciéndome: '¿vos estás seguro que sabés bien quién soy?'.

-Pero el gol de la 'mano de Dios', sí que lo conoce, ¿verdad?

-Claro, ¡cómo no lo voy a conocer! Yo estaba ya estudiando Medicina.

-¿Qué sintió con ese gol?

-Sentí reivindicación. Era su manera de demostrar al mundo que nuestra capacidad de improvisación y adaptación a la adversidad es inagotable. Creo que selló su obra de arte adjudicándole esa mano a Dios.

-Preguntarle si es más de Maradona que de Messi es una ofensa, ¿no?

-Es buena pregunta retórica... (risas).

-¿Maradona se considera Dios?

-No, no lo creo.

-¿Se curará algún día?

-Las adicciones tienen diferentes facetas. Casi siempre responden a una necesidad compulsiva de gratificación y suelen ocultar historias de abuso, abandonos o ambas. Creo que no es adecuado hablar de 'cura', sino más bien de equilibrio.

-Hace poco volvieron los rumores sobre la salud de Maradona...

-Se suele decir en Salud Mental que toda interpretación fuera de contexto es agresión hasta que se demuestre lo contrario. No hay fundamentos que sustenten una enfermedad de alzhéimer en Diego. Lo que lamento es que él mismo tenga que ocuparse de desmentirlo.

-¿Cómo fue su vuelta a un trabajo más 'normal'?

-Fue sencillo porque me reintegraba a mi vida familiar, pero reconozco que me costó mucho volver a encontrar un estímulo tan potente.

-¿Echa de menos aquella etapa?

-Echo de menos ese impulso irrefrenable de entregarme a lo que siento. Creo que lo más fuerte que hice después de haber colaborado con la recuperación de Maradona fue radicarme en España y asumir la gerencia del Hospital de Cangas del Narcea.

-¿Dónde se ve dentro de cinco años?

-Donde esté mi familia y en cualquier camino que me traiga a Asturias y a Cangas del Narcea. Tiene gracia, porque ahora son mis hijos, ya más mayores, los que quieren venir.