La Fundación Alimerka premia el compromiso «con los más vulnerables» Reconoce a la Asociación Albéniz, a la ONG Sendera y al grupo de nutrición pediátrica liderado por la doctora María Rosaura Leis Cada. Los galardonados re reciben 20.000 euros en concepto de financiación para el proyecto presentado, así como una obra gráfica de la artista asturiana Helena Toraño

La Fundación Alimerka está de enhorabuena y no es para menos. Este miércoles ha entregado los premios Luis Noé Fernández, que ya alcanzan su edición número 16, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Los premiados de esta edición fueron la Asociación Albéniz, en la categoría de Asistencia Alimentaria; la ONG Sendera en la modalidad de Lucha contra el Hambre y Malnutrición y el grupo de nutrición pediátrica C022 del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, liderado por la pediatra María Rosaura Leis.

Cada galardonado recibió 20.000 euros en concepto de financiación para el proyecto presentado, así como una obra gráfica de la artista asturiana Helena Toraño.

Al evento asistieron miembros del Patronato de la Fundación, integrantes de los jurados de los premios y representantes de las entidades sociales con las que la Fundación Alimerka colabora cada año, además de directivos y responsables de Alimerka.

La Asociación Albéniz ha sido distinguida en la categoría de Asistencia Alimentaria «por su capacidad para afrontar las múltiples dimensiones de la exclusión social, dando respuesta a las necesidades integrales de las personas vulnerables a las que atiende». Su labor fomenta la visibilidad y la autonomía de estas personas desde un enfoque transformador, que supera la visión meramente asistencial para situarse en los derechos humanos y el trabajo comunitario.

El presidente de esta entidad, Javier Vicente Canela, recogió el premio y recordó que el sinhogarismo juvenil «constituye uno de los retos más urgentes. Añadió que este premio «supone, en primer lugar, visibilizar el sinhogarismo, hacer pública una realidad tan ignorada. Es también un reconocimiento a la Asociación Albéniz, que lleva 35 años comprometida con las personas en situación de sinhogarismo mediante una metodología centrada en la persona, donde cada individuo es protagonista de su propia historia», destacó.

«Sabemos que el ser humano es capaz de lo mejor»

La ONG Sendera ha sido galardonada en la categoría de Lucha contra el Hambre por su trayectoria de más de 40 años y por el notable impacto de su labor en comunidades de países como Bolivia, República Dominicana o Etiopía. Mónica Redolad, presidenta de la ONG Sendera, recogió el premio en nombre de la organización y se mostró optimista pese a las dificultades actuales: «Sabemos que el ser humano es capaz de lo mejor, y también de lo peor. Yo estoy convencida de que 'lo mejor' tiene mucha más fuerza». Indicó que este reconocimiento «es muy importante para nosotras y nos anima a seguir adelante». Hizo extensivo este galardón a todas las ONG y organizaciones pequeñas, «a veces desconocidas para la mayoría, que trabajan por las personas más vulnerables, sin importar su origen o lugar de residencia», comentó.

«Tengo la fortuna de trabajar en lo que me apasiona»

Por su parte, la pediatra Rosaura Leis subrayó que el principal objetivo de su labor profesional es «ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de los niños y adolescentes y de sus familias». Añadió: «He tenido y tengo la fortuna de trabajar en un campo que me apasiona, que hace que me levante cada día ilusionada y con la cabeza llena de proyectos compartidos con muchos otros profesionales, sociedades e instituciones implicados. Es un gran honor y un reconocimiento a todo el grupo de nutrición pediátrica de Santiago de Compostela, un equipo multidisciplinar integrado por pediatras hospitalarios, pediatras de atención primaria, cirujanos pediátricos, enfermeras, nutricionistas, expertos en actividad física y psicólogos. También es un reconocimiento a nuestro Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), al Hospital Clínico Universitario de Santiago y a su Universidad, así como a tantos maestros y compañeros que nos han acompañado durante años», indicó la experta en nutrición infantil.

Asimismo, el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, puso en valor la nueva edición de los Premios Luis Noé Fernández que convoca la Fundación Alimerka. «Dieciséis años de una actividad ininterrumpida que nos permite contar con grandes representantes del ámbito de la nutrición, la asistencia alimentaria y la lucha contra el hambre y la malnutrición. Entidades como Albéniz, que demuestran un trabajo continuado con un colectivo invisible como es la juventud en situación de sinhogarismo o de alta vulnerabilidad social. También con la ONG Sendera, que trabaja en distintas comunidades de África y América Latina para potenciar la seguridad alimentaria. Y el Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica C-022, liderado por la pediatra Rosaura Leis, muy conocida en el ámbito nacional por sus trabajos de prevención de la obesidad en la infancia«, zanjó.

Estos premios galardonan cada año la investigación en nutrición y reconocen a profesionales destacados en este campo, como pediatras y equipos de investigación. Además, otorgan prestigio y visibilidad a la investigación de alto nivel en el ámbito de la nutrición y la salud.

