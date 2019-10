El futuro de la EBAU divide a directores, estudiantes y partidos políticos Ciudadanos cree que en algunos centros se «hinchan» las notas, mientras el PP ha solicitado en la Junta una selectividad única O. ESTEBAN GIJÓN. Viernes, 25 octubre 2019, 02:28

Imposible encontrar un punto de acuerdo. Cada parte implicada en el debate sobre el futuro de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, la EBAU, tiene una opinión distinta. Alejada, incluso. Más aún después de que el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, haya apostado por dar más importancia al examen y menos al expediente para determinar la nota final, que ahora tienen un peso del 40% y el 60%, respectivamente. Cuando los propios rectores, a través de la CRUE, han asegurado que siguen a la espera de que el Gobierno fije la reunión para iniciar el trabajo de revisión, las posturas en Asturias no pueden ser más dispares.

García Granda sabía que la suya no iba a ser demasiado popular. No le faltaba razón. «¿A qué obedece esta preferencia del rector por un examen en lugar de dos años de evaluación continua?», se pregunta la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco. «El paso a la universidad no puede decidirse en dos días». Vox es una de las voces que sí pide una EBAU conjunta. «Hay que garantizar la igualdad de todos los españoles y no 17 pruebas diferentes».

En la misma línea se expresa el PP. La diputada Gloria García considera que los alumnos asturianos «se encuentran en una clara inferioridad de condiciones respecto a los de otras comunidades, con temarios más densos y dificultades en la prueba superiores». Por eso, apuestan por un examen único e incluso han presentado una proposición no de ley en la Junta General del Principado solicitándolo. No están de acuerdo con cambiar el peso del examen, algo que a su juicio es «pedagógicamente insostenible» y supondría dejar el acceso a la universidad a merced de que los alumnos «tengan un buen día» en la EBAU.

Por contra, Ana Coto, de Ciudadanos no ve con malos ojos la posibilidad que plantea el rector. Eso sí, con una condición: que haya una prueba única. «Es cierto que muchos alumnos llegan desde distintos centros con sus notas 'hinchadas', lo que les sitúa en una situación de ventaja injusta», asegura. Pero añade: «Todos los españoles somos teóricamente iguales ante la ley y el que los exámenes se preparen para cada comunidad no hace más que evidenciar hasta qué punto la primera asunción es falsa».

En IU plantean la necesidad de estudiar el actual modelo, pero manteniendo exámenes distintos. «Es imprescindible abordar un modelo que garantice igualdad de exigencia para todos, con independencia de si se ha cursado el bachiller en un centro público o privado, en una comunidad o en otra», dice Ángela Vallina. Foro prefiere dejar el tema en manos de la comisión de trabajo pendiente de formar, dice Adrián Pumares.

Más contundente es Anahí López, portavoz del Sindicato de Estudiantes, que pide directamente la desaparición de la selectividad. José Ignacio Nieto es director del IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca y miembro del Comité de Directores de Asturias. Ni está de acuerdo con una EBAU única ni mucho menos con cambiar el peso de cada parte. «No puede valer más las pruebas de dos días que el esfuerzo de dos años». Lo que sí hace falta, dice, es un cambio de estructura de la EBAU: «Es igual que hace 20 años, y no se estudia igual que hace 20 años». César Suárez, director del IES de Montevil, en Gijón, no vería mal volver a la fórmula anterior: 50% EBAU, 50% expediente. «Es un hecho que con el sistema actual se aprueba más», dice. Cualquier cambio, eso sí, debería ser muy debatido.