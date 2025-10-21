La futura organización de la sanidad pública en Asturias: una central de compras y un departamento de cronicidad y cuidados paliativos

La Consejería de Salud ya tiene esbozado, a trazo grueso, la futura organización de la sanidad pública asturiana una vez que se implante el nuevo mapa sanitario ... . A falta de que esta estructura directiva se concrete en un decreto, que se aprobará en las próximas semanas, las principales decisiones están tomadas. Dos novedades destacan sobre lo ya anunciado por el equipo que lidera Concepción Saavedra. Y las dos se producirán dentro del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

La nueva estructura reforzará su dirección económica, que pasa a incorporar una central de compras «con entidad propia», dotada de una unidad logística y de una unidad de contrataciones. Además, se creará, también dentro del Sespa, un departamento específico para la atención de las enfermedades crónicas. En concreto, este nuevo servicio focalizará su atención en las personas que se encuentran en la recta final de sus días y los cuidados paliativos domiciliarios.

Toda esta remodelación administrativa se sustenta sobre dos pilares: «Que la Consejería se ocupe de la parte más estratégica y que el Sespa se centre en la parte más operativa». A partir de ahí, se producirá una reducción de cargos directivos pensando «en la mejor gestión» del nuevo modelo sanitario previsto en Asturias, donde las ocho áreas sanitarias actuales quedarán agrupadas en sólo tres. Eso significa que cinco gerencias desaparecerán.

No obstante, los ocho hospitales de la red pública asturiana mantendrán una estructura directiva propia y todos ellos se coordinarán mediante «puestos de enlace». Eso sí, habrá un refuerzo mediante subdirecciones de los tres hospitales de referencia del nuevo mapa sanitario: el HUCA (área central, suroccidente y cuenca del Caudal); Hospital de Cabueñes (Gijón, Oriente y valle del Nalón); y Hospital de San Agustín (comarca de Avilés y noroccidente).

Reuniones para explicar la situación

Además, el organigrama derivado del nuevo mapa sanitario empoderará a la Atención Primaria, que tendrá sus propios directores y coordinadores de área, y aportará un mayor protagonismo a la Salud Pública, como ya avanzó EL COMERCIO. La Consejería ya ha celebrado reuniones tanto con los responsables actuales de la gestión sanitaria como con «nuevos perfiles» que podrían tener encaje en la futura organización del sistema.

En cualquier caso, «habrá una convocatoria pública» antes de ponerle nombre y apellidos a cada cargo. Dicha convocatoria tendrá en cuenta méritos y experiencia en cada ámbito. Aún así, no se esperan grandes cambios en las gerencias de los tres hospitales universitarios de la región. «No es momento», sostienen fuentes de Salud.