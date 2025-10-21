El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pacientes entrando en el centro de salud Puerta La Villa, de Gijón.

La futura organización de la sanidad pública en Asturias: una central de compras y un departamento de cronicidad y cuidados paliativos

La estructura directiva del nuevo mapa sanitario enfocará la Consejería de Salud «hacia la parte estratégica» y el Sespa «hacia la parte operativa». Además, habrá nuevas subdirecciones en los hospitales de referencia

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 11:29

Comenta

La Consejería de Salud ya tiene esbozado, a trazo grueso, la futura organización de la sanidad pública asturiana una vez que se implante el nuevo mapa sanitario ... . A falta de que esta estructura directiva se concrete en un decreto, que se aprobará en las próximas semanas, las principales decisiones están tomadas. Dos novedades destacan sobre lo ya anunciado por el equipo que lidera Concepción Saavedra. Y las dos se producirán dentro del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  8. 8 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  9. 9 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  10. 10 Luz, la abuela avilesina de Eduardo Mendoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La futura organización de la sanidad pública en Asturias: una central de compras y un departamento de cronicidad y cuidados paliativos

La futura organización de la sanidad pública en Asturias: una central de compras y un departamento de cronicidad y cuidados paliativos