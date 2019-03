«El futuro del sector ganadero está en la secuenciación del ADN de las vacas» Paulino Badiola, gerente de Ganadería Badiola, responde a las preguntas de Elena Reales. / DANIEL MORA Paulino Badiola desvela la clave del éxito de la ganadería que fundó su padre en los 70: «Buscar la excelencia en manejo, alimentación y genética» LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 26 marzo 2019, 04:11

De los inicios de lo que hoy es una de las explotaciones ganaderas más laureadas del país; de los tropiezos que precedieron a los éxitos; de su máxima de trabajo, siempre guiado por la búsqueda de la excelencia, y del futuro del sector habló ayer Paulino Badiola, veterinario, gerente y director técnico de Ganadería Badiola, pionera en Asturias en la introducción de la raza Holstein. Entrevistado por Elena Reales, contó cómo la ilusión de su padre, José Ramón Badiola, hijo de marino, siempre había sido tener su propia ganadería. Como aquella de sus abuelos maternos en la que había crecido. En el año 1974, «se endeudó hasta donde no está escrito» para cumplir su sueño, pero no todo salió como había previsto. La marcha de la ganadería «no soportaba los costes financieros».

Hubo que tomar decisiones. Cambiar las vacas de carne por las de leche. Pero con las frisonas «los número tampoco daban». Cuando estaba «más desanimado y desilusionado», acepta la invitación para acudir a un encuentro en Madrid de vaca Holstein y acaba convertido en uno de los tres primeros jueces ganaderos de la raza en España. «Ahí empieza realmente su sueño: tener las mejores vacas de España. Como en la economía, pasamos de una de subsistencia a otra de especialización». No en vano, si una frisona producía una media de tres o cuatro mil litros por cabeza, la Holstein alcanzaba los 9.000 litros. José Ramón Badiola cree que está ante «la vaca del futuro». Y no se equivoca.

En la actualidad, sus instalaciones de Condres (Gozón) cobijan 575 animales. «Los conozco todos. Sé cómo se llaman, con nombre y apellidos, y diez generaciones atrás, su pedigrí», presumió ayer Paulino Badiola, que se incorporó a la explotación ganadera en 1995. Veterinario de formación, su cometido no ha sido tanto curar como «hacer medicina preventiva».

Las políticas de bienestar animal eran ya algo habitual desde la década de los 80 en la explotación familiar, donde «las vacas están limpias, secas, confortables». Descansan en camas de arena que se arreglan dos o tres veces al día. Están, comparó, como en un hotel de cinco estrellas. Es básico, añadió, para que los animales expresen «su máximo potencial genético». Porque esa es la seña de identidad de la Ganadería Badiola: «La genética ha sido siempre nuestra pasión y lo que nos diferencia. No somos los que más leche producimos. En cantidad, somos normales, pero somos muy buenos en calidad», certificó.

Su explotación ganadera fue de las primeras en emplear técnicas de reproducción asistida para mejorar la especie. La transferencia de embriones y la fecundación in vitro forman ya parte del día a día como forma de garantizarse el mayor número de descendientes posibles de una vaca. «Ya tenemos hasta el semen sexado», anotó Paulino Badiola, que avanzó que «lo último que estamos haciendo, y que es el futuro del sector, es la genómica». Es decir, el estudio de la secuenciación del ADN de las vacas -a partir del análisis de pelo o cartílago de oreja- para determinar cuáles son los mejores ejemplares y «cuáles serán los animales del futuro». Eso, dijo convencido, «supondrá un avance exponencial en los próximos años».

Sin personal especializado

«Buscar la excelencia en alimentación, genética y manejo», desveló, han sido los tres pilares sobre los que se ha fraguado el éxito de la explotación que fundó su padre hace más de cuatro décadas. Sin olvidar el componente humano. «El personal contratado es fundamental. Han sido unos extraordinarios profesionales». Mano de obra especializada y con formación que en la actualidad, en el Principado, escasea porque «antes había una escuela de formación de ganaderos, pero ahora no».

«¿Tiene futuro la ganadería en Asturias?», le preguntó Reales. «No tengo ninguna duda», respondió él. La tendencia, prevé, será ir a «explotaciones más grandes, con más vacas y mayor producción. Explotaciones más eficientes y profesionales». Y eso pese a que el futuro no estará exento de dificultades. A la ya citada falta de profesionales bien formados, añadió el más que complicado relevo generacional. «Para que se incorpore la gente joven se necesita que el precio de la leche se pague de forma justa. Que dé para cubrir los costes de producción y obtener una rentabilidad, porque por amor al arte nadie se va a quedar», expuso Paulino Badiola. «El problema es que la gente joven quiere rentabilidad y calidad de vida y como no seamos capaces de darla, no vamos a tener relevo». Y la situación es delicada. Porque, con una media de edad en el sector lácteo «de más de 55 años», en una década nos encontraremos con que «se jubila todo el mundo y hay muy poco relevo generacional».