Los ganaderos advierten: «Vamos a estrangular el mercado» Lamentan que «vamos a provocar la bajada de los precios sin tener un solo caso», mientras el PP pide impedir la entrada de animales de las zonas de riesgo

Olga Esteban Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:24

Tras la reunión mantenida el martes entre la Consejería de Medio Rural y Política Agraria con las organizaciones UCA, URA, USAGA y COAG parecía que había cierto acuerdo en las medidas a tomar para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa suspensión de todas las ferias y certámenes ganaderos hasta finales de año, así como el cierre temporal del Mercado Nacional de Ganados de La Pola de Siero, que permanecerá inactivo durante 21 días: desde ayer hasta el 11 de noviembre. Pero lo cierto es que las organizaciones ganaderas no están de acuerdo con todo, especialmente con el cierre del mercado de Siero. «Vamos a estrangular nosotros mismos el mercado sin que haya un solo caso en Asturias ni en las comunidades limítrofes, con lo que vamos a provocar la bajada de los precios», lamenta Borja Fernández, coordinador de URA.

Asegura el portavoz que así se lo hicieron saber a los responsables de la consejería, a quienes les pidieron mantener el mercado abierto para el ganado de Asturias, pero «los técnicos dijeron que era imposible impedir que participaran animales de fuera. Les dijimos que había que buscar una alternativa». Por el momento parece no haberla, con lo que ya hay ganaderos que tenían ejemplares preparados para ir al mercado «y se han quedado en casa». Los 21 días decretados para al cierre, «que podrían ser más», son suficientes, asegura el portavoz de URA, para influir en los precios.

Por su parte, el diputado del PP Luis Venta Cueli, acusó al Gobierno de Adrián Barbón de «abandonar a los ganaderos asturianos y poner en riesgo a toda la cabaña ganadera de vacuno» al permitir la entrada de animales procedentes de zonas de riesgo de padecer Dermatosis Nodular Contagiosa, una enfermedad vírica de rápida propagación entre el ganado bovino. En el hecho de prohibir la entrada de ganado de zonas de riesgo, que son ahora mismo Cataluña, Italia y Francia sí están de acuerdo en URA.

«No basta con poner parches», dice Cueli, que habla de posibles «consecuencias devastadoras para la ganadería asturiana». Y añade: «No puede ser que las restricciones más exigentes sean para los ganaderos asturianos, donde todavía no se ha detectado la presencia de virus circulante, tal y como ayer se lo exigieron las organizaciones agrarias», ha recordado Venta.