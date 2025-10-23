Los ganaderos asturianos alertan de la entrada de animales desde zonas de riesgo: «No es razonable»

B. López Jueves, 23 de octubre 2025, 11:13 Comenta Compartir

Continúa el malestar entre los ganaderos asturianos tras las medidas decretadas para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa. «Vamos a estrangular nosotros mismos el mercado sin que haya un solo caso en Asturias ni en las comunidades limítrofes, con lo que vamos a provocar la bajada de los precios», lamentaba este miércoles Borja Fernández, coordinador de URA. Esta misma organización ha enviado un comunicado al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en el que trasladan su indignación por la entrada de animales a Asturias desde zonas de riesgo.

«Esta organización ha tenido constancia de la llegada ayer de un camión procedente de Holanda con destino al municipio de Tineo. Se nos ha trasladado también la obligación de esta explotación de guardar una cuarentena así como de estar sujeta al control de la Consejería de Medio Rural hasta el levantamiento de la restricción», manifiestan desde URA. Su coordinador, Borja Fernández, traslada al consejero que la organización «no ve razonable haber puesto medidas restrictivas dentro de la comunidad autónoma, como la suspensión hasta final de año de todas las ferias y certámenes ganaderos o el cierre del mercado nacional de Pola de Siero, mientras se sique permitiendo la entrada de animales de terceros países, incluso transitando por zonas de riesgo con focos activos».

Por ello, desde URA proponen al Principado que prohíba expresamente «la entrada de animales procedentes de países con casos de dermatosis nodular contagiosa así como todos los que el trayecto de transporte transcurra por zonas de riesgo».

Recuerdan desde la organización que ya pusieron encima de la mesa durante la reunión con la consejería de Medio Rural del pasado martes «una propuesta que evitase el cierre total del mercado de ganados de Pola de Siero». Después de consultar a los técnicos si era viable permitir la entrada de animales únicamente de Asturias durante el periodo de 21 días y, ante la negativa de estos, «se valoró la posibilidad de habilitar una zona de carga de terneros, algo que los técnicos sí vieron viable y todas las organizaciones agrarias, excepto UCA, vieron razonable», exponen.

Insisten pues desde URA en esa solución y urgen al Principado a «publicar una resolución donde quede amparado legalmente el cargue de animales en el mercado de ganados de Pola de Siero, cumpliendo escrupulosamente las medidas sanitarias y consiguiendo atenuar así el daño económico que estas medidas de restricción puedan causar al sector ganadero en Asturias», zanjan.