García Granda y Villaverde abren la carrera al rectorado en el último claustro del curso El rector, Santiago García Granda, repasa en su intervención inicial lo realizado este año. / DAMIÁN ARIENZA El aspirante reprocha la «gestión caótica» del rector, que se defiende asegurando que «con los recursos que tenemos poco más se puede hacer» LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Viernes, 21 junio 2019, 12:50

El último claustro del curso académico fue el escenario en el que se libró ayer la que podría considerarse primera batalla dialéctica entre el rector, Santiago García Granda, y el, por ahora, único aspirante a ocupar ese puesto, el catedrático de Derecho Constitucional y, durante los cuatro últimos años, secretario del Consejo Social de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde. Su intervención, cuando el claustro se acercaba a su ecuador -duró cinco horas-, sirvió para reavivar una reunión que uno de los alumnos definió como «el día de la marmota» y en la que, hasta entonces, los problemas informáticos -se habló de páginas web hackeadas, de ralentización o caída de sistemas, cuestiones todas reconocidas por el rector- habían dominado las exposiciones.

Disponía de cinco minutos, pero Villaverde apenas consumió cuatro para explayarse en sus críticas a García Granda y a su gestión ,«errática, caótica, confusa y en muchas ocasiones opaca que no da la impresión de que responda a una planificación estratégica sino a la improvisación, a responder a las cosas según llegan». Perfilaba así las líneas sobre las que trazará su discurso de futuro candidato -faltan aún diez meses para las elecciones en la Universidad-, marcando distancias con la «visión autocomplaciente» que, a su juicio, había demostrado en su intervención inicial Santiago García Granda. Una intervención en la que Villaverde echó en falta, dijo, «estrategia» y «políticas universitarias». La sensación, remató, «es que la nave va, pero sin dirección».

Nuevas titulaciones Se trabaja en los grados de Ciencia e ingeniería de datos, Actividad física y del deporte y Criminología, en el doble grado de Informática y Matemáticas y los máster de Envejecimiento, salud y calidad de vida (a instancias del Principado) y el de Intervención sociosanitaria y sociolaboral. Oferta de empleo A lo largo de 2018 fue de 239 plazas, 114 de ellas de personal de administración y servicios (PAS). Tres nuevos institutos universitarios Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales (ICTEA), Instituto Asturiano de Patrimonio Cultural (INAPAC) e Instituto de Género y Diversidad. Los dos últimos, en trámite. Ayudas de urgente necesidad Se recibieron 400 solicitudes y se concedieron 222. Hay reservados 178.000 euros.

«Autocomplaciente sería decir que todo va muy bien. Yo lo que digo es que poco más se puede hacer con los recursos que tenemos», le replicó el rector, especialmente contrariado con las críticas de opacidad cuando «somos el equipo más transparente de la historia», se defendió. A esto sumó que «no nos falta buena voluntad para arreglar las cosas y reconocer lo que no funciona».

A la escasa financiación recurrió nuevamente a la hora de justificar que la Universidad de Oviedo figure entre las mil mejores universidades del mundo -según el ránking QS- y no entre las cien primeras, como dijo desear Ignacio Villaverde. «Multiplíqueme el presupuesto por cien y estaré en ese grupo en unos años, pero no en cuatro ni en diez», advirtió el rector. También, dijo, si no se están cumpliendo todos los indicadores del plan estratégico del equipo rectoral es porque «es demasiado ambicioso para la financiación que tenemos».

Al margen de las que procedían de su futuro oponente, el rector también escuchó las críticas del exvicerrector de Estudiantes Luis Rodríguez: «Entrado ya el cuarto año de mandato, el engranaje tendría que funcionar mejor». Y del exdecano de Educación y Formación del Profesorado, Juan Carlos San Pedro, que añoró la participación de centros y departamentos en la toma de decisiones, algo frecuente «con sus dos antecesores».