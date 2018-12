«Si no hay gasto, la vía se queja como puede»

Cada semana utilizan la rampa de Pajares alrededor de 262 convoyes, la mayoría de ellos cargados de mercancías, tipo de tráfico que está en progresión y roza sus máximos históricos. El desgaste de la infraestructura se ha elevado en un contexto en el que hay dos factores que merman la inversión en mantenimiento.

«Por un lado arrastramos años de recorte de gasto en obras públicas, también en las ferroviarias; el déficit acumulado en la rampa es importante y comenzó hace tiempo, algunos dicen que catorce años», indica Luis Blanco Junquera, presidente del comité de empresa de Adif y Renfe. El sindicalista de UGT añade que a ello se suma «la expectativa constante de una apertura de la variante más o menos inminente; primero dijeron que en 2015, luego que 2016, ahora estamos en 2018 y se espera que finalmente sea en 2021. Probablemente no se ha hecho la inversión que hacía falta porque se pensaba que pasado mañana se iba a abandonar la rampa», abunda. «Si no hay gasto en conservación, la vía se queja como puede. Si no se actúa, esto es lo que nos queda de aquí a que abran la variante», concluye Blanco Junquera.

Desde CC OO atribuyen la concatenación de incidencias a «una mala racha» aunque reconocen que el puerto «hay que tenerlo en perfecto estado de revista; ahora está solo para poder circular». Juan Carlos Lora, en nombre de la central, recuerda que es un paso «que sufre unas inclemencias meteorológicas y pendientes que no se dan en ningún otro tramo del país».

El sindicato y CGT han convocado un paro mañana. Los servicios mínimos decretados protegen el 75% de los cercanías en hora punta y el 50% en el resto del día. Los nueve Alvia con Madrid y los dos con Barcelona también han sido declarados servicios mínimos.