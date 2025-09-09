Go Gecas impulsa la i+d en la industria del castaño

PUBLIRREPORTAJE Martes, 9 de septiembre 2025, 14:07 Compartir

El Grupo Operativo para la Caracterización Innovadora de la Madera de Castaño de Gran Escuadría, nace de la colaboración entre el Centro Tecnológico y Forestal de la Madera de Asturias (CETEMAS), la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales de la Madera y el Mueble (ASMADERA), Maderas Siero S.A. y Maderas Ángel Suárez. Esta iniciativa responde a la ausencia de normativa específica en España que permita clasificar estructuralmente y comercializar de forma adecuada la madera maciza de castaño de gran escuadría.

Uno de los principales obstáculos para el uso estructural de esta madera es la imposibilidad de emitir el marcado CE, lo que limita su incorporación en proyectos constructivos. Para resolver este problema, es fundamental caracterizar y normalizar la madera de castaño de grandes dimensiones, desarrollando un sistema de clasificación visual y mecánico a nivel industrial, que permita su clasificación estructural y facilite su futura comercialización.

La ausencia de un perfil estructural caracterizado de vigas y pontones de gran escuadría pretende resolverse mediante dos fases: una campaña experimental para determinar y analizar las propiedades físico-mecánicas; y el proceso de inclusión normativa que implica cálculos específicos, desarrollo de informes y defensa de resultados ante el comité europeo de normalización CEN/TC 124/WG02/TG1. Paralelamente, se desarrolla un sistema de clasificación mecánico basado en tecnología sónica no destructiva, que permitirá analizar, adaptar e implementar estas tecnologías en las industrias de primera transformación.

Durante esta anualidad se han realizado múltiples mediciones del contenido de humedad en la madera objeto de proyecto. Los valores obtenidos han permitido seguir la evolución del secado y comprender la complejidad de este proceso en la madera de castaño de gran escuadría. Complementariamente, se han empleado equipos de tecnología no destructiva, para estimar el módulo de elasticidad de las vigas y compararlo con la resistencia a flexión obtenida en los ensayos destructivos.

Aunque el contenido de humedad en todas las vigas se encuentra por encima del valor óptimo para la realización de ensayos mecánicos destructivos, se ha realizado un ensayo preliminar en las 10 vigas con niveles de humedad más bajos. Este análisis permitió determinar con precisión la humedad real de la madera y su resistencia a flexión en dichas condiciones.

Los resultados serán fundamentales para calibrar y validar los equipos de tecnología no destructiva HM200 y Timber Grader MTG como alternativa a los sistemas tradicionales de clasificación visual, que presentan un elevado grado de subjetividad, y a los clasificadores mecánicos industriales, cuyo coste dificulta su implantación en empresas regionales. Este avance permitirá adaptar e implementar esta tecnología en las industrias forestales del castaño, elevando su nivel tecnológico al de otros países europeos.

El próximo viernes 12 de septiembre a las 10:00 horas se celebrará en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios en Oviedo una jornada donde se presentarán los resultados obtenidos a lo largo del proyecto. El encuentro contará con la participación de expertos de la industria de la madera y representantes del comité europeo de normalización, reforzando la dimensión internacional del proyecto y su contribución al desarrollo de estándares aplicables en el ámbito europeo.