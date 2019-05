Los geriátricos se alzan contra la Ley de la Dependencia Aitor Pérez, Belarmino Feito y Arsenio Alonso-Collada, en la sede de Fade. / HUGO ÁLVAREZ La patronal asturiana clama contra el «caos» que supone, exige un Ministerio de Mayores y anuncia al ERA que no concertará a la baja CHELO TUYA OVIEDO. Viernes, 3 mayo 2019, 02:15

«Con este informe no queremos hacer una crítica feroz contra ningún partido ni contra ninguna comunidad autónoma. Solo queremos que se nos escuche. Que somos la patronal geriátrica y tenemos cosas que decir». Entre esas 'cosas que decir', Arsenio Alonso-Collada señaló que la Ley de la Dependencia «es la ley de la selva. Un caos».

Con este preludio, el presidente de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege), la patronal del sector en la región, presentó el informe 'El Caos de la Dependencia', realizado por la consultora Gerokon y que evidencia lo que desde la aprobación de la norma, en 2007, empresarios, expertos y beneficiarios llevan diciendo: «Según en la comunidad en la que vivas, tienes más o menos derechos. Es un despropósito tener diecinueve aplicaciones de la misma ley. Todas las personas debemos tener el mismo derecho. Vivamos en Asturias o en Castilla y León».

Pero no ocurre así. El autor del informe, Aitor Pérez, mostró gráficamente la que denominó 'Ruta de la dependencia': «Si tienes dependencia, el mejor sitio para lograr un certificado que lo acredite es Andalucía. Si, una vez logrado ese propósito, lo que quieres es un centro de día, viaja a Madrid o Cantabria. Si quieres una residencia, sin duda, a Castilla y León. Si la residencia la vas a pagar de tu bolsillo, lo mejor es desplazarte a Castilla-La Mancha. Donde no debes ir nunca es a Cataluña, que tiene un limbo del 35%, o a Canarias, que apenas reconoce a personas dependientes».

Pérez siguió sumando datos al listado de diferencias. «En el País Vasco, tenemos personas que se están yendo a Burgos, porque allí las plazas de residencia son más baratas», un «turismo de dependencia» del que ya había alertado el observatorio de esta materia. De hecho, de los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, fundadora del ente, reconoció Pérez haber tirado «ante la falta de información y transparencia».

Solo 44 euros por usuario

Como ejemplo, dijo que «es muy difícil saber cuántas residencias hay en España. En Asturias, tenemos que hay 11.000 plazas», apuntó, mientras sobre la marcha le corregía el dato la directora de Planificación e Innovación Social, Nerea Eguren: «Son más de 15.000». Tanto Eguren como la gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), Graciela Blanco, asistieron a la presentación del informe, que tuvo lugar en un multitudinario acto en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade).

El presidente de Fade, Belarmino Feito, fue el anfitrión de la treintena de empresarios que acudieron a conocer el informe, «que señala como principales deficiencias la escasa libertad de elección del beneficiario, la falta de financiación y las desigualdades».

Unas palabras que hizo suyas Alonso-Collada. «Vemos diferencias entre lo que paga la Administración por dependientes, por ejemplo, de grado tres: por usar una plaza pagan 43,6 euros al día en Asturias, la más baja del Estado. En Álava, la más alta, paga 90 al día».

Por ese motivo Ascege, que desde hace año y medio se ha incorporado al Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), que suma 180.000 plazas en todo el país con una plantilla de 80.000 personas, hace suyo el manifiesto de la entidad que reclama «la creación de un Ministerio de Mayores». Solo con ese organismo, cree Alonso-Collada, «se logrará unificar criterios, que haya una Ley de la Dependencia, no diecinueve», además de conseguir «el incremento de la financiación. La inversión es, ahora, del 0,5% del PIB, cuando debe llegar al 2%».

Una inversión, señaló, «que no solo va dirigida a los mayores, sino a los trabajadores, que ahora mismo se sienten desatendidos, pese al gran servicio que prestan». El presidente de Ascege, que recordó que «no soy empresario, sino asalariado», apuntó las dificultades de firmar un nuevo convenio colectivo. «Para sentarse a la mesa se pide una subida salarial del 10% y otro 10% en mejoras. Nada nos gustaría más, pero sin financiación eso no es posible».

Alonso-Collada anunció que «ya anunciamos al ERA que no acudiremos a más concursos para concertar mientras sean meras subastas de precio». No obstante, reconoció que, tal y como publicó ayer EL COMERCIO, «la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, tiene razón: el Estado debe cumplir y aportar el 50% del coste de la dependencia, no como hace ahora». Asturias tiene casi 6.000 personas dependientes a la espera de valoración, algo que la consejera socialista achaca a la falta de financiación. «De los 195 millones de gasto en dependencia en Asturias, el Estado solo aportó 28».

Sin embargo, el presidente de Ascege criticó la decisión de destinar 300 millones al pago de la cuota de la Seguridad Social de los cuidadores familiares. «No estamos en contra de las familias, pero con esos 300 millones no se ha dado ningún servicio nuevo a los usuarios ni se ha sacado a nadie del limbo. En Asturias, podrían haber salido 800».