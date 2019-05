Los geriátricos asturianos piden la creación de un Ministerio de Mayores Califican de «caos» la aplicación de la Ley de la Dependencia y exigen al nuevo Gobierno «que aporte el 50% del coste» CHELO TUYA Gijón Jueves, 2 mayo 2019, 15:13

«Si tienes dependencia, el mejor sitio para lograr un certificado que lo acredite es Andalucía. Si, una vez logrado ese propósito, lo que quieres es un centro de día, viaja a Madrid o Cantabria. Si quieres una residencia, sin duda, a Castilla y León. Si la residencia la vas a pagar de tu bolsillo, lo mejor es desplazarte a Castilla y La Mancha. Donde no debes ir nunca es a Cataluña, que tiene un limbo del 35%, o a Canarias, que apenas si reconoce a personas dependientes«. Aitor Pérez resumió de esta forma su informe 'El caos de la dependencia' realizado para la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege), que desde hace año y medio está englobada en la mayor patronal geriátrica del país, el Círculo Empresarial de Atención a Personas.

El presidente de Ascege, Arsenio Alonso-Collada, aseguró que el informe demuestra que «estamos en una situación de caos, en el sentido literal de la palabra, que significa desorden». Con la Ley de la Dependencia, en vigor desde 2007, «tenemos 19 interpretaciones distintas, 19 ofertas diferentes y 19 sistemas», aseguró.

Por ese motivo, entiende que es necesario «la creación de un Ministerio de Mayores», ente que debe elevar «del 0,5% del PIB actual al 2% la inversión en mayores».

Una inversión, señaló, «que no solo va dirigida a los mayores, sino a los trabajadores, que ahora mismo se sienten desatendidos».

En cuanto al papel de Asturias en la evaluación realizada para la patronal, los resultados no difieren demasiado de los ofrecidos por el Observatorio de la Dependencia, que cada semestre analiza el cumplimiento de la Ley de la Dependencia en España y, salvo en dos ocasiones, suspende sistemáticamente a la región.

Más información Las peticiones de ayuda a la dependencia en Asturias suben un 20% con 150 casos pendientes por valorador

Alonso-Collada reconoció que, tal y como publica hoy EL COMERCIO, «la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, tiene razón: el Estado debe cumplir y aportar el 50% del coste de la dependencia, no como hace ahora». Asturias tiene casi 6.000 personas dependientes a la espera de valoración, algo que la consejera achaca a la falta de financiación. «De los 195 millones que costó la dependencia en Asturias el año pasado, el Estado solo aportó 28».

Sin embargo, el presidente de Ascege se mostró muy crítico con la decisión de destinar 300 millones al pago de la cuota de la Seguridad Social de los cuidadores familiares. «No estamos en contra de las familias, pero esa prestación, la del cuidador familiar, iba a ser extraordinaria y es la estrella. Con esos 300 millones no se ha dado ningún servicio nuevo a los usuarios ni se ha sacado a nadie del limbo», la denominación que reciben las personas que tienen derecho a una ayuda a la dependencia, pero no la reciben. De acuerdo a sus cálculos, si se hubiera invertido ese dinero en servicios «se podrían haber sacado 800 asturianas en Asturias, lo podrían tener solucionado y no estar en lista de espera».

En la presentación del informe, que se realizó en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), estuvo presente el presidente de la entidad, Belarmino Feito, así como numerosos empresarios geriátricos de la región.