El gigante que conquistó Asturias DANIEL CASTAÑO En 1881, Chang Woo-Gow cerró su gira española en la región. Cobraba seiscientos dólares a la semana y medía dos metros y treinta y cinco centímetros ARANTZA MARGOLLES Domingo, 31 marzo 2019, 04:05

Cobraba lo que generaba. A seiscientos dólares por semana a tocateja, Chang Woo-Gow se recorrió Asturias en el invierno del 1881 sin que aquel hito, el que nos visitase el «producto» más caro de P. T. Barnum, haya dejado excesivo rastro en una prensa que, en realidad, se avergonzaba un poco de que una de las aficiones favoritas del público de andar por casa fuera esa: observar, como si de un espectáculo de feria se tratase, las extraordinarias características físicas de un hombre que, a sus 47 años, había llegado a alcanzar los 2 metros, 35 centímetros. Aderezado, claro está, con gracietas al efecto: enfundado en vistosas túnicas de todos los colores y ataviado con gorritos que elevaran su ya extraordinaria altura por encima de los 2,40 metros, el 'Gigante Chino' protagonizaba una mala comedia teatral, 'Los Magyares', en la que hacía de espía, o procuraba abrazar, para regocijo de los presentes, a su diminuta esposa.

Pero todo era mentira. Ni Chang vestía en su día a día de tal forma, ni aquella mujer era la suya -acabaría casándose poco después con Catherine Santley, una británica de tamaño 'normal'-, ni era actor ni, como rezaban los panfletos cuya tinta se diluyó aquel invierno sobre la acera de la calle Corrida gijonesa, pertenecía a ninguna familia real. Natural de un pueblo cantonés, había nacido en 1845 en una familia en la que no sorprendió su altura: cuentan que su hermana también padeció de gigantismo, una anomalía hormonal en la que la somatotropina se segrega en exceso hasta hacer alcanzar extraordinarias alturas. Allá por la misma época en que Chang -occidentalización de la transcripción de su nombre Zhan- había nacido, en Extremadura, Agustín Luengo, el 'Gigante Extremeño' cuya osamenta, comprada antes de su prematura muerte, a los veintiséis años, reposa, a la vista de todos los curiosos, en el Museo Nacional de Antropología en Madrid.

No es una historia muy edificante. La ventura, o desventura, de los dos gigantes más conocidos de España ha hallado excelente representación, hace no mucho, en la película 'Handia', que relata la vida de Miguel Eleizegi, el 'Gigante de Alzo', aún más alto que el chino Chang y cuyo paso por Asturias, si es que lo hubo, ha dejado aún menos rastro que el del cantonés. Este, que fue de los mejores pagados de su época, apenas si ocupa un pequeño parrafito en la edición de EL COMERCIO del 30 de diciembre de 1881. 'Exhibición', se titula el suelto. «Es verdaderamente notable la del gigante chino y su hermosa mujer, quienes con el célebre portugués que habla seis lenguas, acaban de instalarse en la calle Corrida, número 59. Propónganse ustedes visitar estas notabilidades, y no les pesará. El colosal Choung-Chi-Lang mide dos metros y 40 centímetros de altura; a su mujer, portento de beldad, se la apellida la de los pies pequeños, y el portugués habla, además de esta lengua, la inglesa, española, francesa, italiana y china. En las grandes poblaciones donde se han exhibido han causado justa admiración». A saber: en mayo, en Madrid, donde giró en el Teatro Apolo; Sevilla, Córdoba y Málaga en julio y parón porque, entre medias, Chang tuvo trifulca con el promotor y hasta fue arrestado; Pamplona y, finalmente, Asturias.

Fue una gira plagada de polémicas que, previsiblemente, no fueran más que estratagemas publicitarias para aumentar la fama del cantonés: se llegó a asegurar que en Málaga había lanzado por los aires a un hombre que había osado mirar más de la cuenta a su bella esposa.

Algo poco probable, empezando por el hecho de que no le uniera ningún vínculo en realidad con aquella actriz y rematando con el que Chang, durante su corta vida -superó con muy poco la cincuentena-, hizo siempre gala de un carácter afable que le valdría el sobrenombre de 'El gigante amable'. Privilegiada excepción de una triste realidad, la de la exhibición de fenómenos humanos, Chang llegaría a conocer a los príncipes de Gales y a recorrer, si no todo el mundo, sí mucha Europa, con desigual fortuna hasta 1880. Fue entonces cuando, durante una estancia en Londres, conoció a P. T. Barnum y éste le hizo una oferta que le permitió, en la siguiente década, acumular una fortuna. La necesaria como para vivir bien en sus últimos años y asegurarse lo que para los suyos, aquellos que no cumplían con los criterios físicos establecidos en el caprichoso estatus de la 'normalidad', era en aquella época casi un imposible: morir en paz, sin estridencias y con apenas cincuenta personas, las más íntimas de su entorno, acompañándole en su última función: su entierro. Una velada más que tranquila para quien había hecho agolparse, por decenas y hasta por centenas, a multitud de desconocidos, billetes en mano, a las puertas del 59 de Corrida.