GIJON IMPULSA y ASATA presentan el proyecto ACELERAZUL sobre emprendimiento sostenible Este proyecto pretende visibilizar las oportunidades de desarrollo empresarial e inspirar una estrategia azul para la ciudad Gijón. La jornada de presentación contará con la incubadora de alta tecnología Incubazul, referente del sector, y la cooperativa CASINTRA, agente portuario clave

ASATA Jueves, 23 de octubre 2025, 12:04 Compartir

La economía azul constituye un sector estratégico que emplea en España a más de 900.000 personas y genera una facturación cercana a los 100.000 millones de euros. En Gijón, este sector tiene una presencia especialmente relevante, con una facturación de 1.034 millones de euros y un peso del 15% en el empleo local, destacando los más de 2.500 puestos de trabajo vinculados al Puerto de El Musel. En los últimos años, la ciudad ha intensificado su apuesta por un desarrollo económico sostenible ligado al mar, impulsando iniciativas como el proyecto Naval Azul y reforzando el compromiso del puerto con nuevos retos y estrategias sostenibles en el marco de su plan estratégico.

En este contexto, el próximo miércoles 29 de octubre a las 12:00 horas, el Edificio Impulsa acogerá el acto inaugural de presentación del proyecto «ACELERAZUL: Navegando hacia el emprendimiento», promovido por ASATA y financiado por el Ayuntamiento de Gijón, a través de Gijón Impulsa, en el marco de la convocatoria de incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de Gijón 2025.

Este proyecto tiene como objetivo visibilizar y poner en valor el potencial económico vinculado al mar en Gijón, impulsando el desarrollo empresarial sostenible, atrayendo talento y fomentando la creación de nuevas iniciativas innovadoras relacionadas con la economía azul. ACELERAZUL se posiciona, así como un motor para fortalecer el emprendimiento y la innovación en un sector clave para el futuro económico y social del municipio.

Un referente nacional e internacional de la economía azul

Para reforzar esta apuesta por la economía azul, la ponencia principal del evento estará a cargo de IncubAzul de la mano de su coordinador José Manuel Fedriani. La incubadora de alta tecnología dedicada a la innovación y transferencia tecnológica en micropymes del sector marítimo en Andalucía está promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, en colaboración con la consultora estratégica EOSA para la aceleración empresarial y el impulso del emprendimiento.

IncubAzul se ha consolidado como un referente nacional e internacional, configurando un ecosistema donde convergen innovación, sostenibilidad y emprendimiento vinculado al mar. Actualmente desarrolla su tercera edición de programas de incubación, en los que ya han participado más de 87 iniciativas empresariales. Sus resultados avalan la eficacia del modelo: el 81% de las startups incubadas continúa en fase de crecimiento, el 41% ya genera facturación y el 28% presenta un alto componente tecnológico.

En estos momentos, IncubAzul trabaja en el diseño de «ZF Blue Core», un vivero empresarial 4.0 dirigido a empresas que buscan consolidarse y avanzar en su digitalización, combinando laboratorio tecnológico y mentorización especializada. Paralelamente, y en línea con proyectos como Naval Azul, impulsa la creación de un edificio singular en el polígono exterior de la Zona Franca de Cádiz, concebido como un símbolo de economía circular y transición hacia una industria más sostenible.

Casintra, visión logística de futuro

En el ámbito local, la jornada contará también con la participación de CASINTRA, cooperativa asturiana de transporte y logística con delegaciones en Asturias, Madrid y Barcelona, certificada como Operador Económico Autorizado (AEOF) para operaciones aduaneras. Sabino Suárez, su director comercial compartirá su visión estratégica del sector portuario de Gijón y aportará propuestas de futuro vinculadas a la economía azul.

La jornada, de carácter gratuito, está abierta a personas emprendedoras, profesionales del ámbito tecnológico y digital, startups y empresas de Gijón y Asturias, centros de empresa, estudiantes, docentes, personal técnico y ciudadanía en general.

El aforo es limitado. Todas aquellas personas interesadas pueden inscribirse en este enlace