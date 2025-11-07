Así se prepara Gijón para acoger este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias

Soraya Pérez Gijón Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:13 Comenta Compartir

Gijón se prepara para acoger la gran oposición sanitaria. Son más de 43.000 los inscritos, «una cifra histórica», que se examinarán este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón para cubrir 1.068 plazas de empleo público del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Los aspirantes serán guiados por un equipo de 198 personas que apoyará los procesos selectivos que se desarrollarán en el recinto ferial. El grupo de colaboradores ayudará a acomodar a los opositores y a repartir y recoger las hojas de respuesta, además de realizar tareas de supervisión y control durante los exámenes para garantizar el éxito del proceso, y la «imparcialidad» de las pruebas. Así lo explicó este viernes el gerente del Sespa, Aquilino Alonso, quien visitó las instalaciones del recinto junto con la directora de profesionales del Sespa, Ruth Fernández y el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso.

«Hay que tener en cuenta que se han inscrito más de 43.000 personas para las ocho categorías que se van a presentar este fin de semana. Es una cantidad importante, incluso histórica», aseguró Alonso.

Añadió que «el conjunto de plazas que se van a adjudicar son 1.068, una cantidad que nos ayuda a cumplir el objetivo que tiene el Principado, que es el de estabilizar a la gente en la función pública para alcanzar ese objetivo del 8%», dijo el gerente del Sespa.

También resaltó que en esta convocatoria «hay mucha gente que viene de fuera a examinarse aquí. Aproximadamente en torno a un 20% de los que se presentan son de otras comunidades, y llama mucho la atención, sobre todo en el caso de Enfermería, que más del 53% de los aspirantes vienen de fuera», destacó Alonso.

Según el gerente del Sespa esta convocatoria supone «un ingente trabajo administrativo y un gran reto logístico» que se inició en abril con la elaboración de pliegos técnicos y la organización de equipos multidisciplinares de trabajo, integrados por personal de la imprenta, de la empresa para la lectura óptica y corrección de las respuestas, miembros de los tribunales y profesionales del Sespa que dan apoyo administrativo e informático.

En concreto, serán 299 plazas de enfermería, 261 de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 138 de celador, 270 de auxiliares administrativos, 60 de ayudantes de servicios, 15 de higienistas dentales, 20 de trabajadores sociales y 5 de jefes de taller.

Informó, además, que los procesos también incluyen medidas de seguridad «para garantizar la imparcialidad y transparencia». Así, el contenido de los exámenes se ha sometido a sorteo ante notario y se han respetado todas las medidas de confidencialidad en la impresión de las pruebas, así como en su almacenaje y transporte, con el correspondiente precinto notarial y custodia de seguridad.

Por otra parte, se ha coordinado con la Policía Local de Gijón la gestión de los accesos al recinto, y con la Policía Nacional la presencia de agentes adicionales para reforzar la seguridad perimetral y las medidas de control. Además, la Guardia Civil de Tráfico regulará los accesos por carretera. También se ha solicitado a EMTUSA y a la CTA que refuercen sus servicios de transporte público para facilitar los desplazamientos de aspirantes.

«Creo que es importante destacarlo: de las ocho categorías, en las que más gente se presenta inicialmente es para auxiliares administrativos y el resto empezamos las pruebas con los exámenes de celadores que se dan mañana por la mañana y ya las acabamos el domingo por la tarde», explicó Aquilino Alonso.

Compromiso con el empleo público estable

La convocatoria de esta nueva oferta de empleo público (OPE) tiene un objetivo prioritario: consolidar el trabajo estable. De este modo, se ratifica el compromiso del Principado de situar la temporalidad del personal del Sespa por debajo del 8%. Esta OPE constituye, por lo tanto, un refuerzo del proceso de estabilización para la consolidación de puestos en las categorías convocadas.

«El objetivo es seguir avanzando en la reducción de la interinidad. Ahora son plazas nuevas que se sacaron en la oferta pública del 22, 23 y 24 y el objetivo, lógicamente, del conjunto del Principado, como no puede ser de otra manera, es reducir por debajo del 8%», expresó Aquilino Alonso.

Durante este año, ha mantenido la actividad de forma ininterrumpida para asegurar la cobertura de las plazas vacantes que fueron surgiendo por renuncias sobrevenidas. Este trabajo ha implicado sucesivas rondas de adjudicación. De esta forma, todos los aspirantes que lograron una plaza han elegido destino antes de la celebración de las pruebas de este fin de semana.

Novedades de la prueba

Sobre las pruebas, Alonso recordó que «una novedad en estas oposiciones es que no va a haber negativos. Si alguien falla en una pregunta, pues simplemente falló, pero no se le va a puntuar de forma negativa», aclaró.

Aunque los exámenes empiezan mañana en la categoría de celador, con 138 plazas a las que concurren 11.323 aspirantes, la prueba con mayor afluencia, con 13.310 aspirantes admitidos para 270 plazas de auxiliar administrativo, se celebrará el domingo a las 09:30 horas.