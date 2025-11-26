El Gobierno de Asturias admite que el peaje de la autopista del Huerna afecta ya a «la estabilidad institucional»

El conflicto entre el Gobierno de Asturias y el central sobre el peaje del Huerna (AP-66) sube un nuevo escalón. En septiembre ... se supo que el Ministerio de Transportes rechazaba el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea que considera que las prórrogas del Huerna y la AP-9 gallega y su posterior proceso de venta vulneraron la legislación. Tres son los gobiernos autonómicos afectados por la situación (Asturias, Galicia y Castilla y León) y de ellos solo el de coalición entre socialistas e IU-Convocatoria promovió una manifestación en la calle para presionar al ministerio. Los Gobiernos del PP en las comunidades vecinas optaron por la labor de despacho.

Constatado el escaso éxito de la vía política, el Consejo de Gobierno de Asturias acordó el lunes mover ficha y activar la batalla jurídico-administrativa. Para ello aprobó solicitar al Consejo de Ministros que declare la nulidad del Real Decreto aprobado en el año 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar y que prolongó la vigencia del peaje desde 2021 hasta 2050. El plazo para dar respuesta es de seis meses. Si el Ejecutivo central rechaza la pretensión o deja pasar el tiempo sin responder, el Principado quedará facultado para recurrir la cuestión ante el Tribunal Supremo.

Tres informes de parte

Los documentos utilizados por el Principado para internarse en esta vía son rotundos. El 31 de octubre el presidente Adrián Barbón cursó como suya una petición al Consejo Consultivo firmada en realidad por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Se quería que el alto órgano consultivo aclarase cómo solicitar la nulidad del Real Decreto y si era posible en este momento plantear que el derecho comunitario ya obliga a revocarlo. La solicitud de dictamen se pidió con carácter de «urgencia», «en atención a la relevancia social, institucional y comunicativa del asunto objeto de consulta, que afecta directamente a los intereses generales del Principado».

En el escrito firmado por Calvo y asumido por el presidente Barbón, se reconoce que «la situación actual ha generado una elevada sensibilidad pública, con repercusiones inmediatas en la cohesión territorial, la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en la actuación de los poderes públicos».

Lo cierto es que el momento actual es de bloqueo entre los Ejecutivos autonómico y central, pese a compartir signo político. Las peticiones del consejero para reunirse y buscar una salida política han sido desestimadas, y lo mismo las giradas de forma conjunta con sus homólogos de Castilla y León, y Galicia. El desencuentro se suma al ya vivido con la decisión de Transportes de desistir del vial de Jove soterrado, y la oposición del Principado a la opción en superficie.

El comisionado como «solución»

Ambos Ejecutivos tienen una larga lista de asuntos pendientes y las relaciones no pasan por el mejor momento. De ahí que el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, haya llegado a plantear la conveniencia de que el consejero designe un comisionado capaz de desbloquear la situación con el ministerio. «Cuando hay un problema, hay que buscar alguna solución», anima.

De momento la estrategia del Principado es la de abrir la vía administrativa (o prejudicial) con el apoyo de ese informe del Consejo Consultivo y otro de la secretaria general técnica de Movilidad. El primero recuerda que la concesión se adjudicó en 1975, por un periodo inicial de 46 años, fijando la financiación solo se extendería los primeros 23 años. La prórroga, además de ampliar en 29 años más el negocio, levanta esa cautela, prorroga el plazo para devolver los anticipos reintegrables y exime a Aucalsa de guardar como reservas la mitad del beneficio que exceda el 10% del capital nominal.

Los cambios «alteran sustancialmente el régimen inicial». A juicio del Consultivo el Real Decreto «no motiva con claridad la naturaleza ni el desequilibrio» que dice querer corregir con esas facilidades a la empresa. A juicio del órgano consultivo, la directiva en vigor obligaba a sacar a licitación ese periodo adicional, lo que desemboca en la «nulidad radical» del real decreto al no haber seguido ese proceso reglado, el de una licitación que exigía la legislación comunitaria.