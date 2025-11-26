El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y parte de sus consejeros, en la manifestación contra el peaje del Huerna. Alex Piña
Peaje en Asturias

El Gobierno de Asturias admite que el peaje de la autopista del Huerna afecta ya a «la estabilidad institucional»

Pagar por usar la autopista después de que la Comisión Europea declarara ilegal la concesión socava «la confianza ciudadana en los poderes públicos», indica. El Consultivo estima que la prórroga hasta 2050 «no se motivó con claridad»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:11

El conflicto entre el Gobierno de Asturias y el central sobre el peaje del Huerna (AP-66) sube un nuevo escalón. En septiembre ... se supo que el Ministerio de Transportes rechazaba el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea que considera que las prórrogas del Huerna y la AP-9 gallega y su posterior proceso de venta vulneraron la legislación. Tres son los gobiernos autonómicos afectados por la situación (Asturias, Galicia y Castilla y León) y de ellos solo el de coalición entre socialistas e IU-Convocatoria promovió una manifestación en la calle para presionar al ministerio. Los Gobiernos del PP en las comunidades vecinas optaron por la labor de despacho.

