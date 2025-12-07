El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Atención a la ciudadanía en las dependencias de la Consejería de Hacienda. Pablo Lorenzana
Presupuesto de Asturias

El Gobierno de Asturias confía en aumentar su recaudación un 8%, captando 283 millones más que este año

El proyecto de presupuestos prevé ingresar vía impositiva 3.770 millones, de los que 1.690 llegarían a través del IRPF

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:32

Comenta

El Gobierno de Asturias prevé que los ingresos por impuestos el próximo ejercicio alcancen los 3.770 millones de euros, frente a los 3. ... 487 millones de 2025, lo que supone un aumento total de 283 millones de euros, un 8,1% más.

