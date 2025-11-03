El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La consejera de Educación Eva Ledo responde a las preguntas de los grupos en la Junta General. Mario Rojas

El Gobierno de Asturias busca herramientas de inteligencia artifical para descargar la tarea administrativa

Educación explora nuevas vías «para seguir dotando al profesorado asturiano de herramientas que descarguen la parte administrativa y también otras que faciliten la labor pedagógica»

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:32

Comenta

Es una de las reclamaciones más repetidas desde hace años por los docentes, especialmente por los equipos directivos, y forma parte de hecho del pacto ... Asturias Educa: la desburocratización de la tarea docente. Un trabajo que supone horas y muchos quebraderos de cabeza para los docentes. En este curso se van avanzando en algunas cuestiones, y la consejería sigue en ello. De hecho, Educación busca herramientas nuevas, como la Inteligencia Artificial, que puedan ayudar en esta cuestión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  7. 7 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  8. 8 Herida una atleta al recibir varios perdigonazos mientras entrenaba
  9. 9 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  10. 10 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno de Asturias busca herramientas de inteligencia artifical para descargar la tarea administrativa

El Gobierno de Asturias busca herramientas de inteligencia artifical para descargar la tarea administrativa