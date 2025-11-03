El Gobierno de Asturias busca herramientas de inteligencia artifical para descargar la tarea administrativa

Es una de las reclamaciones más repetidas desde hace años por los docentes, especialmente por los equipos directivos, y forma parte de hecho del pacto ... Asturias Educa: la desburocratización de la tarea docente. Un trabajo que supone horas y muchos quebraderos de cabeza para los docentes. En este curso se van avanzando en algunas cuestiones, y la consejería sigue en ello. De hecho, Educación busca herramientas nuevas, como la Inteligencia Artificial, que puedan ayudar en esta cuestión.

La consejera de Educación, Eva Ledo, participó hace unos días en la feria SIMO, la mayor del país sobre tecnología educativa. La agenda de la consejera se centró en eso: «Explorar vías para seguir dotando al profesorado asturiano de herramientas que descarguen la parte administrativa y también otras que faciliten la labor pedagógica».

En concreto, uno de los temas en los que la IA podría ayudar en estos momentos es en la gestión del personal docente.

«Es muy interesante ver todas las opciones de desburocratización que existen en el mercado. Tenemos que investigar las posibilidades para agilizar los procesos e integrarlos en nuestro sistema educativo y en nuestras propias aplicaciones», aseguró la consejera. Eva Ledo destacó que las herramientas de inteligencia artificial son importantes «no solo en la gestión sino en la atención al alumnado y, sobre todo, al alumnado con necesidades educativas especiales».

Convocatorias

La desburocratización es uno de los muchos temas que incluye el pacto alcanzado con los sindicatos docentes para poner fin a las movilizaciones de final de curso. Otra de ellas era la agilización para cubrir las bajas del profesorado, algo que ya se ha puesto en marcha. Ahora, las convocatorias de plaza se siguen haciendo los martes, como antes, pero los jueves a primera hora los docentes sustitutos estarán en los centros. Se probará este nuevo sistema durante varias semanas y el objetivo es que haya tres convocatorias cada dos semanas, en lugar de una semanal.

También se han incorporado a la consejería de los tres primeros administrativos que se ocuparán de respaldar la gestión, fundamentalmente económica, de los centros de enseñanza con direcciones unipersonales. A cada uno de estos trabajadores se le asignarán veinte colegios de estas características.