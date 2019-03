El Gobierno aumenta en 127.060 kilos la cuota de xarda para el Principado Los pescadores asturianos, indignados: «El reparto incrementa las desigualdades. Es una auténtica vergüenza» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 23 marzo 2019, 03:34

La flota artesanal asturiana, es decir, la que captura xarda con artes distintas al arrastre y el cerco, contará con 127.060,49 kilos de cuota más de la prevista. Es, en apariencia, una buena noticia que sin embargo no ha sido acogida como tal por la flota asturiana. ¿El motivo? Esta cantidad procede de los 2.362.156 kilos adicionales negociados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a partir del intercambio de cuotas con otras regiones de la Unión Europea y repartidos entre Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias. En contra del criterio de los pescadores del Principado, la distribución se ha hecho, una vez más, conforme a los polémicos históricos de cuotas.

Como consecuencia de este reparto, y pese a que el Ministerio asegura que la cantidad adicional supone «incrementar las posibilidades de la flota del Cantábrico y Noroeste en un 11,64%» y «compensa, en parte, la disminución de un 20% impuesta por los acuerdos internacionales», a juicio del sector asturiano se perpetúa la desigualdad que llevan tiempo denunciando. «Apenas tocamos a 280 kilos más por tripulante», reprochaba ayer Dimas García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores.

Los asturianos se sienten doblemente «engañados». En primer lugar, porque el reparto de estas nuevas cuotas se hizo entre toda la flota y no, como habían negociado, exclusivamente para artes menores, mayoritarias en Asturias, con lo que el cerco y el arrastre se llevan un porcentaje que de otra manera no les correspondería. Pero el mayor perjuicio viene del reparto interprovincial. «Habíamos pedido que se distribuyese entre Asturias y Galicia para igualar la diferencia porcentual que se produce a causa del reparto de cupo inicial conforme a los históricos» de las capturas realizadas entre 2002 y 2011, indicó García. Pero no se hizo así, a pesar de que de esa forma «se hubiera igualado algo más el sistema».

A tenor del reparto por porcentajes basados en esos históricos de captura, de esos 2.362.156 kilos adicionales al censo de otras artes distintas al arrastre y el cerco le corresponden 862.188, que se reparten de la siguiente manera: el País Vasco se lleva un 42,06% (362.644,45 kilos); Cantabria un 25,75% (221.970,03); Galicia un 17,46% (150.511,98) y los 165 barcos que faenan en Asturias apenas un 14,74% (127.060,49). «Peor no se puede hacer», protestó el presidente de la Federación de Cofradías, quien añadió que «se da la circunstancia de que esa cuota extra procede del intercambio de cuotas que se reparten linealmente, por lo que la distribución de xarda debería haberse hecho de la misma manera».

Los pescadores asturianos mantendrán una reunión para decidir qué acciones tomar al respecto, porque lo que tienen claro es que «no lo vamos a aceptar». «Tomaremos medidas drásticas. No puede ser que se rían de nosotros», advirtió García.

«Reparto injusto»

La diputada de Foro Carmen Martínez protestó ayer por el reparto de xarda, que calificó de «injusto y nefasto para la flota» del Principado. «Mientras un barco asturiano solo puede capturar 7.391 kilos de xarda, uno vasco puede llegar a 33.133 kilos durante la temporada», criticó. «Un año más nuestros pescadores van a terminar su campaña y desde puerto verán a barcos de otras comunidades capturar xarda», lamentó.