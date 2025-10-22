El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Concentración el viernes en la Plaza de la Escandalera contra el peaje del Huerna impulsada por la Alianza de las Infraestructuras. Pablo Nosti
Peaje en Asturias

El Gobierno central tiene cinco meses para decidir si anula la prórroga del peaje de la autopita del Huerna hasta 2050

Daniel Ripa se adelanta al Gobierno de Asturias y solicita ya la revisión de oficio de la ampliación cuya legalidad cuestiona la UE. Si el ministerio ignora su petición le dejará abierta la vía judicial

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:35

Comenta

Lo dijo el presidente del Principado, Adrián Barbón: la batalla del Huerna será social, política y jurídica. El primer frente dio lugar el pasado ... viernes a una manifestación con unos 5.000 asistentes (según la Policía Nacional), entre los que estaban representantes de todos los partidos (salvo Vox), agentes sociales y colectivos cívicos. Queda ahora por ver si esa imagen da algún resultado. Es decir, si el Ejecutivo autonómico es capaz de transformar la foto de esa protesta en una pieza que altere un tablero político en el que aparentemente no hay partida posible desde que el propio ministro Óscar Puente cerró la puerta al rescate de la autopista. Todo apunta a que la vía política sigue cegada, por más que se intentará reabrir con una declaración institucional conjunta en la que trabajan los gobiernos de Galicia, Castilla y León y Asturias.

