El Gobierno central aprueba 57 medidas para reducir 33.000 muertes por polución al año

El Consejo de Ministros aprobó ayer el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Se trata de un plan con 57 medidas que persigue cumplir entre 2020 y 2030 con los límites máximos fijados por la Unión Europea para las emisiones de los productos más lesivos para la calidad del aire y, al mismo tiempo, reducir de forma notable los riesgos para la salud de los ciudadanos que los respiran.

La contaminación atmosférica es el cuarto factor de riesgo de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y provoca cada año en España el fallecimiento prematuro de unas 93.000 personas, según los estudios sanitarios más recientes. Si el plan ahora aprobado se cumple en su integridad, las muertes derivadas de la contaminación atmosférica se podrían reducir entre el 17 y el 36% (entre 15.800 y 33.500) en España en el horizonte de 2030. Esas son al menos las estimaciones del Ministerio de Transición Ecológica. El programa nacional fija el porcentaje de reducción de emisiones de los cinco contaminantes principales que se deben conseguir en 2020 y 2030 sobre los registros de 2005. En cuatro de los contaminantes, la reducción que comprometen las medidas del Gobierno para dentro de una década es superior a la exigida por la UE.

El plan prevé reducir en un 92% las emisiones de dióxido de azufre, en un 66% las de óxidos de nitrógeno, en un 21% las de amoniaco y en un 50% las de las partículas finas (PM2,5). No obstante, el Ejecutivo considera que no podrá rebajar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos más allá del 30%, cuando Europa pide el 39%. También regula la actividad y fija límites a las emisiones de sectores como la ganadería, la agricultura, el transporte por carretera y vías navegables y aéreas, la generación de energía, la calefacción doméstica, y de actividades especialmente generadoras de polución como el sector de las pinturas y barnices y los que fabrican y usan disolventes.

El ministerio de Teresa Ribera advirtió ayer de que, de no alcanzar los techos de emisión que marca Europa, España se enfrentaría a un más que probable procedimiento de infracción y la consiguiente multa millonaria.

La aprobación por parte de Consejo de Ministros del primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica coincidió en la misma jornada en la que millones de jóvenes de todo el mundo salieron a las calles para pedir medidas contra el cambio climático en el marco de la huelga propuesta por la joven activista sueca Greta Thunberg llamada Viernes por el Futuro. En España, según el sindicato de estudiantes, fueron dos millones los jóvenes que secundaron los paros. En Asturias, el colectivo había convocado sendas concentraciones al mediodía en Oviedo y Gijón. A esa misma hora, el colectivo Fridays for Future llevó su protesta a la plaza Feijóo y el Sindicato de Estudiantes emprendió una marcha desde la plaza de la Escandalera hasta la plaza de España. Anahí López, portavoz del sindicato, leyó un comunicado en el que se insistía en que «para salvar nuestro planeta tenemos que luchar contra el sistema capitalista». Ya por la tarde, Fridays for Future organizó una manifestación que partió de la estación de Renfe y discurrió por la calle Uría, las plazas de la Catedral y de la Constitución para desembocar en una abarrotada plaza de la Escandalera. Los manifestantes alzaron sus voces al grito de 'no a la indiferencia, esto es una emergencia' y 'emisiones cero, el planeta que yo quiero'. Manu Franco, miembro del colectivo, se dirigió a los manifestantes para agradecerles su apoyo en lo que calificó de «día histórico». Colectivos ecologistas, sociales, de estudiantes, trabajadores, todos se unieron para ganarle la batalla al cambio climático. «Somos muy conscientes del planeta que os queda a los jóvenes», lamentó Carmen Álvarez, del movimiento de pensionistas.