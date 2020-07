El Gobierno central excluye a la concertada de las ayudas que se destinen a Educación tras las crisis Varios alumnos aguardan la hora de entrar al Palacio de Deportes de Gijón, una de las sedes de la EBAU, bajo la vigilancia de Protección Civil. / A. GARCÍA Escuelas Católicas dice que la medida supone «desasistir al 30% del alumnado» y que llamará a la movilización si es necesario OLGA ESTEBAN GIJÓN. Jueves, 2 julio 2020, 01:08

Vuelve el eterno debate, la eterna guerra entre educación pública y concertada. Y lo hace a raíz del plan que PSOE y Podemos pretenden aprobar para la reconstrucción del país, en todos sus ámbitos, tras la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19. Hasta tal punto vuelve el debate que esa diferenciación de redes educativas se ha convertido, hoy por hoy, en el principal escollo para alcanzar el acuerdo en el Congreso. La cuestión es que el borrador elaborado por PSOE y Podemos excluye a la escuela concertada de los fondos que a partir de ahora, y en el marco de este plan, se destinen a Educación.

El texto dice así: «Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo, incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa». Habla también el borrador de incrementar los puestos escolares en la red pública y del «fortalecimiento de la educación pública y mejora de los derechos laborales de sus profesionales».

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la escuela concertada asturiana, ahora que habían conseguido el compromiso del Principado de que el reparto del primer fondo extraordinario para Educación aprobado por el Gobierno (1.600 millones de euros a repartir entre todas las comunidades), sí se repartiría entre todos los centros «sostenidos con fondos públicos». Pero las cosas podrían no ser iguales en el futuro. Aunque PSOE y Podemos se han encontrado con una firme oposición (Ciudadanos y PP, entre otros), ambas formaciones han defendido su postura. La exministra de Sanidad y diputada del PSOE, María Luisa Carcedo, defendió el contenido ideológico del plan porque «con nuestra ideología nos presentamos a las elecciones y los ciudadanos nos eligieron». Carcedo explicó que el proyecto busca fomentar la igualad de oportunidades en educación.

Ya estaban los ánimos caldeados, tras la tramitación de la Lomloe y en un verano complicado, en el que los centros aún no saben cómo deben organizar la vuelta a las aulas en septiembre. La concertada avisa de que no se va a quedar de brazos cruzados. El presidente de Escuelas Católicas de Asturias (FERE-CECA y EyG), Simón Cortina, no salía ayer de su asombro: «Me parece increíble, somos centros sostenidos con fondos públicos. Si las familias tienen el derecho a elegir libremente la red en la que escolarizar a sus hijos, en igualdad de condiciones, ¿por qué luego se hacen estas distinciones? ¿En base a qué?» Cortina defiende que «nuestras necesidades son iguales, o incluso mayores, porque el Gobierno sabe que el módulo económico no cubre las necesidades de la concertada. Lo saben». A eso añade que la ratio de docentes por alumnos es inferior en la concertada que en la pública, siendo incluso en Asturias «la más baja del país».

«Si lo llevan adelante, veremos qué postura tomamos. Habrá que volver a la movilización de las familias, de los docentes, de las patronales y los sindicatos», adelanta el presidente de FERE, que recuerda además que en la concertada «estudia el 30% del alumnado, que quedaría desasistido con esta medida, que es una discriminación».