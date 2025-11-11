El Gobierno central llama a la calma con la gripe aviar Ya se han sacrificado más de dos millones de gallinas ponedoras y el precio de los huevos ha subido un 31%

Azahara Villacorta Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 15:23

«Tranquilidad» y «serenidad». Con esas palabras, el Gobierno ha querido llamar esta mañana a la calma ante el aumento de casos de gripe aviar en España y ha recordado que está trabajando con el sector para contener y evitar la expansión de estos focos.

«El primer mensaje de serenidad y de tranquilidad, pero, al mismo tiempo, de rigor, porque tanto el Gobierno como el propio sector están siguiendo muy de cerca y muy de la mano la evolución de la situación», ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ante las algunas voces críticas del sector, que hablan de «improvisación».

La versión de la ministra es justo la contraria: que el Gobierno y las comunidades están actuando de forma coordinada para evitar la expansión de los focos, después de que ya se hayan sacrificado más de dos millones de gallinas ponedoras.

«Garantizo esa serenidad y tranquilidad, porque el Gobierno está trabajando muy de la mano con el sector para poner y adoptar todas las medidas que fueran necesarias», ha recalcado Alegría.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha establecido el confinamiento de aves en casi 1.200 municipios de todo el territorio para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar.

En Asturias, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha reforzado la protección y ha prohibido la cría de aves de corral al aire libre en ocho concejos declarados de especial vigilancia: Castropol, Corvera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa.

Esta medida tiene carácter obligatorio tanto para las explotaciones avícolas registradas como para los gallineros de autoconsumo ubicados en los citados municipios y se suma a la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que suponga la concentración de animales, adoptada el pasado 22 de octubre.

Una crisis que ha provocado que los huevos sean el alimento que más se ha encarecido en el último año (un 31% de media), según datos de Facua.

Desde el Ejecutivo, el titular de Agricultura, Luis Planas, ya ha pedido a los productores y distribuidores no «especular con el precio y la situación«.