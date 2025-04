El Gobierno regional quiere modernizar Pajares a través de los fondos mineros

A. FUENTE LENA. Miércoles, 11 de diciembre 2019, 02:09 | Actualizado 16:31h. Comenta Compartir

Algunos usuarios lo han visto como fruto de la presión social y de las muchas críticas que recibió el presidente, Adrián Barbón, al decir que no había dinero para la estación invernal de Valgrande-Pajares. Eso cambió ayer; sigue sin haber previsión alguna de gasto -salvo los 60.000 euros incluidos en el presupuesto para culminar la revisión del telesilla de El Brañillín-, pero ahora se abre la posibilidad de buscar la cuantía necesaria para modernizar las instalaciones. ¿De dónde? De los fondos mineros, indicaron ayer en el Principado.

Desde el Gobierno regional se señala que la búsqueda de esa nueva vía de financiación se hace con el objetivo de «para realizar cuanto antes las inversiones necesarias», justo lo que reclaman los usuarios y los empresarios del sector turístico. El Principado anuncia además la constitución de una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Lena y la Cámara de Comercio de Oviedo para analizar la situación de la estación invernal. «El objetivo es acordar un plan de trabajo que analice las necesidades de inversión, explore posibles modelos de gestión alternativos y permita consolidar su porvenir». El Principado estará representado por la Consejería de Cultura, encabezada por Berta Piñán.

Tanto el presidente, Adrián Barbón, como la consejera de Cultura explicaron que la escasez actual de recursos impide afrontar ahora mismo los desembolsos que precisan las instalaciones con cargo al presupuesto autonómico de 2020. «Se trata exclusivamente de un problema de carencia de recursos, no de una falta de compromiso con la estación ni de ausencia de ambición respecto a su desarrollo deportivo y turístico. Nadie más interesado que el Gobierno de Asturias en aprovechar todo su potencial».

«Una dificultad real»

El compromiso es ahora estudiar otras fuentes para obtener los recursos -fondos mineros u otras opciones- «que nos permitan realizar las inversiones precisas». «Frente a una dificultad real, la escasez de fondos en el presupuesto autonómico, no nos resignamos, sino que trabajamos» para superar esa dificultad. «Eso es lo que se espera de una administración pública y eso es lo que haremos», apuntan en el Gobierno del Principado.

Por otro lado, continúan los trabajos de revisión del telesilla de El Brañillín, el principal de la estación invernal y único que llega directo a la parte alta tras el desmantelamiento del Cuitu Negru en 2016, cuya tardía ejecución obligó a retrasar la apertura -parcial- de las pistas hasta el día 6 de diciembre, una semana después de la inauguración oficial de la temporada -que fue el 29 de noviembre-.

Hoy está previsto que se lleven a cabo las pruebas de carga de este equipamiento. Para ello, se colocarán pesos de hormigón de hasta 160 kilos en cada silla para comprobar que funciona todo de manera correcta. Esto quiere decir que ya ha culminado la recolocación de los asientos en el cable por parte de la empresa contratada. De recibir el visto bueno técnico, se podría decidir ya una fecha para la apertura total de esta instalación.

No obstante, en la Consejería de Cultura se indica que la decisión final no será firme «hasta no tener las garantías plenas» de que se cumplen con las medidas de seguridad al 100%.