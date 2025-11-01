El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Calzada cortada por obras de mejora en uno de los túneles de la autopista del Huerna. DAMIÁN ARIENZA

Los gobiernos del noroeste buscarán que el peaje deje de cobrarse si hay obras

Las consejerías de la Xunta, Castilla y León y Asturias incorporan la doctrina del Supremo al frente que trabajan para liberar las autopistas

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Dos frentes jurídicos se atisban ya contra la autopista del Huerna (AP-66, Campomanes-León). De un lado está el procedimiento de infracción que ... impulsa la Comisión Europea. Tras recibir una denuncia de la asociación gallega de consumidores En Colectivo y del exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, el colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario concluyó que las prórrogas que sustentan actualmente los peajes de la AP-9 gallega y la AP-66 que une Asturias y León se aprobaron vulnerando la legislación. El Ministerio de Transportes lo rechaza y el pulso parece abocado a dirimirse en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

