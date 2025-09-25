Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

E. C. Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:37 | Actualizado 18:43h. Comenta Compartir

Los contenidos de EL COMERCIO -más de 200 piezas diarias- están accesibles desde múltiples vías y canales, aunque la forma más completa para informarse es la de entrar a la portada de EL COMERCIO o su aplicación para móviles. Ahora una de las plataformas más populares, Google Discover, emprende una renovación que hace aconsejable realizar un sencillo paso para no perdernos los mejores contenidos de la web. Una forma gratuita de seguir lo que ofrece esta redacción desde una aplicación que viene ya instalada en la mayoría de teléfonos móviles.

Cómo seguir a EL COMERCIO en Google Discover

¿Qué es Google Discover y cómo funciona?

Se trata de un canal de contenidos informativos personalizado que encuentras dentro de la aplicación de Google o simplemente deslizando la pantalla de inicio del móvil hacia la derecha en los teléfonos Android (la gran mayoría). Su principal característica es que te muestra artículos, vídeos y otras novedades sin que tengas que buscarlos manualmente.

El objetivo de la herramienta es mantenerte informado de forma rápida, mostrándote contenido adaptado a tus gustos e intereses. Para lograrlo, los algoritmos de Google analizan tu «actividad en la web y en aplicaciones», es decir, tus búsquedas, historial de navegación y los temas que más lees, para aprender cuáles son tus intereses y ofrecerte sugerencias relevantes.

Google está actualizando Discover para que sea un punto de partida «más útil y personalizado para explorar la web». Esto significa que ahora no solo verás artículos de noticias, sino también más tipos de contenido de editores y creadores, como publicaciones de X (antes Twitter), Instagram y vídeos de YouTube Shorts. Podrás seguir viendo los contenidos de diariovasco.com pero con un sencillo paso (dando al botón de 'seguir') te garantizas tenernos siempre a mano.

Lo que ofrece EL COMERCIO en Discover

¿Cuáles son las ventajas de configurar Discover?

Utilizar Google Discover tiene varias ventajas, partiendo de una máxima personalización de los contenidos, que irán apareciendo en función de nuestros intereses. Al contrario que en las aplicaciones de periódicos como EL COMERCIO, que muestran el 100% de su contenido, en esta app de Google aparece lo más popular, curioso y debatido que ofrece cada día la actualidad.

¿Y qué es Google News?

Además de Discover, también puedes mantenerte informado a través de Google News. Aunque son servicios diferentes, ambos te permiten seguir a tus medios favoritos. Puedes encontrarnos y seguirnos también en Google News para asegurarte de no perderte ninguna de nuestras actualizaciones importantes. Búscanos allí o síguenos a través de este enlace de Google News.

