«Hay que dar las gracias a las familias, no es fácil donar órganos tras una muerte» Dolores Escudero. Coordinadora regional de Trasplantes y jefa de UCI del HUCA «Chus era un hombre de acción», afirma la viuda de Jesús Otero, fallecido en marzo y galardonado con la Medalla de Plata por su contribución a los trasplantes en Asturias

Durante casi tres décadas formaron una dupla profesional y familiar irrepetible, dejando tras de sí un trabajo y unas estadísticas en materia de donación de órganos que cortan la respiración. Él, como coordinador regional de Trasplantes; ella, como intensivista, responsable de trasplantes en el HUCA y jefa de la UCI. Pero el pasado marzo ese dueto se rompió para siempre. Jesús (Chus) Otero Hernández (Zaragoza, 1947) fallecía a la edad de 70 años, dejando 'huérfanos' a los más de dos mil quinientos trasplantados de riñón, corazón e hígado que con su trabajo y tesón consiguió propiciar en Asturias. El Principado le ha concedido la Medalla de Plata a título póstumo «por su valiosa labor durante más de tres décadas como coordinador de trasplantes» y por llevar a Asturias a las más altas cotas de donación de órganos. Lola Escudero, su esposa, compañera y 'tándem' médico, habla hoy en su nombre.

-¿Qué cree que habría dicho Chus al saberse galardonado con la Medalla de Plata del Principado por su contribución a impulsar la donación de órganos y los trasplantes de corazón, hígado y riñón en Asturias?

-Le hubiese encantado porque fueron muchos años de trabajo. Él dedicó prácticamente todo su vida a esto y no siempre fue un camino de rosas. Cuando empezamos con la donación de órganos y los trasplantes estaba todo por hacer, no existía la ONT (Organización Nacional de Trasplantes) y fueron momentos duros. Ahora se sabe lo que supone dar órganos, pero hace treinta años, no era así.

-¿Cómo era?

-Había mucha reticencia. Uno de los principales escollos que teníamos era que no se entendía el concepto de muerte cerebral. Era muy complicado pedir la donación de un órgano a las familias, ya que no llegaban a comprender que aunque hubiera latido en el corazón, su familiar estaba muerto cerebralmente. Llegamos a sufrir agresiones verbales porque, como le digo, no se comprendía muy bien.

-¿Y ahora?

-Ahora está mucho más impregnado en la sociedad y buena parte de ese trabajo de concienciación se lo debemos a los medios de comunicación, a los que los profesionales estamos muy agradecidos por esa labor.

-La Medalla de Plata es para Chus Otero aunque en gran medida se extiende a todos los que hacen posible los trasplantes en Asturias. En parte, es también suya y de muchos otros profesionales.

-Es un galardón que tiene, en realidad, un alcance colectivo. Chus era la cabeza visible, una suerte de director de orquesta, pero detrás de los trasplantes hay un ingente equipo de profesionales. Desde los que hacen las analíticas de microbiología para determinar que el órgano está en buenas condiciones, hasta el equipo de inmunología, que analiza el grado de compatibilidad. Luego están los laboratorios, anatomía patológica y todos los servicios médicos quirúrgicos.

-¿Los trasplantes hacen que un hospital sea mejor?

-Actúan como un efecto locomotora sobre todo el centro hospitalario. Por ejemplo, cuando pones en marcha un programa de trasplante de hígado o de corazón eso hace que toda la cirugía mejore en su conjunto.

-¿Esperaba la medalla?

-No, en absoluto. Fue una sorpresa muy agradable y también muy emotiva. Me emocioné mucho cuando me llamó el consejero de Sanidad para darme la noticia.

-Se trata de un galardón póstumo, ¿no habría sido mejor en vida?

-No tengo ese sentimiento agridulce porque Chus fue una persona muy reconocida en el ámbito de su carrera profesional. Sinceramente, me puede más el agradecimiento. Además, esta es una medalla que se hace extensiva a muchísima gente, de hecho, ya me han confirmado que van a acudir a la entrega del galardón por parte de Chus más de 170 personas.

-¿Habrá pacientes trasplantados?

-Habrá trasplantados y también familias de donantes. Va a ser muy emotivo.

-¿Cómo era todo cuando no había una ONT que coordinara el proceso de donación y trasplante?

-Era un poco caos. Éramos nosotros los que, cuando aparecía un donante, llamábamos a los hospitales para ofrecer el órgano. Nos ocupábamos de organizar desde la extracción hasta el traslado en avión... Y todo eso en unos años en que no había teléfonos móviles. Con el paso de los años nació la Organización Nacional de Trasplantes y lo que luego se denominó 'modelo español de trasplantes' y todo funcionó mucho mejor.

-Además de los trasplantes, de la mano de Chus Otero nacieron otras iniciativas como el Banco de Tejidos y la Unidad de Terapia y Tratamiento Celular. Estaba siempre cavilando nuevos proyectos, ¿verdad?

-Era un hombre de acción, muchos le recuerdan en el hospital yendo de un lado a otro y bajando las escaleras de a cuatro escalones. Era muy inquieto y siempre estaba ideando proyectos. Yo le decía que tenía un optimismo a prueba de gerentes (risas).

-Él mismo recibió un trasplante de pulmón en 2011, ¿le cambió la visión después de aquello?

-Fue una gran paradoja, ya que después de más de veinte años de pedir la donación de órganos a familiares de pacientes, fue él quien se convirtió en trasplantado. Le tuvieron que implantar un pulmón debido a una fibrosis pulmonar ligada a una enfermedad reumática. El trasplante le cambió la vida porque se convirtió en paciente y le tocó vivir mucho de lo que veía como profesional.

-¿A quién le dedica la medalla?

-(Se emociona). A los donantes y a sus familias. Sin ellos, nada de todo esto sería posible. No es fácil cuando te comunican que un ser querido ha muerto, reponerte y decir que sí a la donación de órganos. Son momentos duros y hay que agradecerlo públicamente.