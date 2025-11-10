Gran retención en la 'autopista Y' a la altura del nudo de Serín tras un accidente Un matrimonio ha resultado herido en el siniestro, él, en estado crítico

S. V. Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:10 | Actualizado 16:36h.

La autopista 'Y' vuelve a dejar este lunes una imagen de atascos. Un accidente con al menos una persona herida ha provocado retenciones kilométricas en dicha carretera a la altura del nudo de Serín. Los heridos son dos miembros de un matrimonio; el hombre se encuentra en estado crítico.

Ampliar Imagen del atasco. DGT

Las cámaras de seguridad de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestran cómo los coches y camiones se acumulan en dirección a Oviedo. Hasta la zona se han desplazado tanto los servicios sanitarios como la Guardia Civil para encargarse de regular el tráfico.

