El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Gran retención en la 'autopista Y' a la altura del nudo de Serín tras un accidente
Estado en el que quedó el vehículo siniestrado. Damián Arienza

Gran retención en la 'autopista Y' a la altura del nudo de Serín tras un accidente

Un matrimonio ha resultado herido en el siniestro, él, en estado crítico

S. V.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:10

La autopista 'Y' vuelve a dejar este lunes una imagen de atascos. Un accidente con al menos una persona herida ha provocado retenciones kilométricas en dicha carretera a la altura del nudo de Serín. Los heridos son dos miembros de un matrimonio; el hombre se encuentra en estado crítico.

Imagen del atasco. DGT

Las cámaras de seguridad de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestran cómo los coches y camiones se acumulan en dirección a Oviedo. Hasta la zona se han desplazado tanto los servicios sanitarios como la Guardia Civil para encargarse de regular el tráfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  4. 4 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  5. 5 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  6. 6

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  7. 7 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés
  8. 8 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gran retención en la 'autopista Y' a la altura del nudo de Serín tras un accidente

Gran retención en la &#039;autopista Y&#039; a la altura del nudo de Serín tras un accidente