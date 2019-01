Las grandes superficies acaparan las rebajas

La tiranía del descuento continuo amenaza con hundir al pequeño comercio asturiano, que trata de resistir el envite del 'Black Friday', la crisis, el auge del comercio online y la liberalización del periodo de rebajas. Las tiendas de proximidad ejercen la resistencia como pueden, pero la suya es una lucha contra gigantes. Hace tiempo que las aglomeraciones que tradicionalmente se formaban cada 7 de enero, a medida que los escaparates se vestían con carteles de 'rebajas', solo se ven en centros comerciales y conocidas cadenas textiles que acaparan las ventas. En toda Asturias, la primera jornada se vio marcada por ese claro contraste entre las grandes superficies y los pequeños comercios, con colas en las primeras y tímidas incursiones de compradores a los segundos.

«Al suprimir los dos periodos, han destrozado las rebajas», resumía ayer Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias. Lo han hecho, arguye, porque ya no son tales si siempre hay descuentos y no se da salida al 'stock' acumulado durante la temporada.

La campaña de enero comenzó así -como desde que en 2012 se suprimiera el decreto de restricción de la temporada de saldos- de manera agridulce. No obstante, después de una animada Navidad los libros de cuentas muestran cifras positivas y el comercio asturiano confía en que se cumpla la máxima de que «si hay buenas ventas antes de Reyes, hay buen inicio de rebajas». Otra cosa es que «no suelen durar mucho», a causa de la modificación de la ley del comercio que podría revisarse próximamente. «Esta es una muy buena noticia para el sector, porque la desaparición de las rebajas como tal no generó, ni muchísimo menos, incrementos en las ventas», opinó Moreno, para quien «únicamente provocó un caos en cuanto a los derechos de los consumidores». Derechos, que según advertía la Organización de Consumidores y Usuarios, son los mismos que en los periodos en los que no hay liquidaciones, porque aunque los descuentos lleguen al 70%, rebaja no es sinónimo de saldo ni equivale a mercancía devaluada.

«Las rebajas reales son las del pequeño comercio, que ofrece los mismos productos más baratos sin trampa ni cartón», valoró la secretaria de la Asociación de Comerciantes de Lugones (Ascol), Rosa Vázquez, para quien resulta «difícil tener una expectativa real de ventas, ya que al haber ofertas y promociones durante todo el año, el periodo de rebajas queda muy desvirtuado». Coinciden con ella los comerciantes de Oviedo como María Alonso, propietaria de 'Pretty Chic': «Vivimos en un estado de rebaja permanente. Tendrían que volver a limitar la temporada a dos época concretas para que todos los comercios, grandes y pequeños, juguemos en las mismas condiciones».

Estas reclamaciones encontraron su réplica en toda Asturias. En Avilés, el propietario de la boutique 'Verano', Juan Rodríguez, coincidía en que «el actual sistema nos perjudica» y dificulta hacer una estimación real de cómo irá la temporada también en las comarcas mineras, donde tanto el presidente de la asociación de empresarios del Nalón, Marcelino Tamargo, como la responsable de este colectivo en el Caudal, Loli Olavarrieta, apuntaron que «no se esperan grandes ventas más allá de los primeros días».

Otra de las peculiaridades de este inicio de campaña es que, al ser festivo, muchas de las tiendas que no fueran de calzado o textil permanecieron cerradas incluso en grandes ciudades como Gijón, Oviedo y Avilés. En el oriente y el suroccidente asturiano apenas hubo comercios abiertos, mientras que en las Cuencas únicamente las franquicias y locales de los centros comerciales de El Entrego, en San Martín y Mieres abrieron al público. En estas zonas, por tanto, el verdadero inicio de la campaña no se notará hasta hoy.

117 euros por asturiano

En cualquier caso, se estima que los asturianos gastarán de media 117 euros en productos rebajados. Ayer fue un día, sobre todo, dedicado a los cambios de regalos de Reyes y 'avistamiento' de posibles compras que en su mayoría llegarán los próximos días, si el consumidor logró resistir el primer impulso y aún hay talla disponible. «Yo vengo a primera hora a buscar una camisa que ya tenía mirada, porque no me gustan los barullos y, si no, tengo miedo de que se agote», indicaba la gijonesa Mery Castro ante las persianas aún cerradas de El Corte Inglés de Gijón. Uno de los vigilantes de seguridad recordaba sin atisbo de nostalgia «cuando se colapsaba la calle y nos veíamos obligados a abrir los párkings antes de tiempo».

Más de 60.000 personas

Algo parecido ocurrió en las proximidades de Intu Asturias, en Paredes, cuyos accesos registraron retenciones durante toda la jornada, pero especialmente a mediodía. El efecto llamada de este primer día fue «espectacular, más de 60.000 personas», aseguró el gerente del centro comercial, Fernando García. Belén Palicio, que solamente buscaba cambiar un bolso, se encontró con «una caravana desde Colloto y eso que salí a las once de la mañana». Los locales de ParqueAstur, en Corvera, y otros centros comerciales del Principado también registraron una afluencia masiva. Porque haya o no periodo de rebajas, nunca faltan consumidores dispuestos a echarse a la calle para hacerse con gangas o pasar un buen rato de compras. Como aseguraba, cargada de bolsas, la gijonesa Montse Conesa: «Siempre se encuentran chollos».