La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad Salud asegura que «la situación todavía no es preocupante». Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de vacunarse y de ponerse la mascarilla cuando se presenta clínica respiratoria

La vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios estacionales sitúan la incidencia de la gripe en Asturias en 20,3 casos por 100.000 habitantes: «Todavía no estamos en una situación preocupante», señalaba este lunes la consejera de Salud, Concepción Saavedra, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En cualquier caso, las autoridades sanitarias no dejan de estar alerta, porque, con respecto a la semana previa, esa tasa de incidencia se ha elevado en cuatro puntos, mientras los casos de covid-19 o de infección por virus sincitial (VRS) se mantienen en unos niveles contenidos.

De hecho, Saavedra anunciaba tras el Consejo de Gobierno que se mantendrán los 34 puntos de vacunación habilitados para inmunizar a la población en horario de tarde y sin necesidad de cita previa. Insistía también en la importancia de extremar las medidas de higiene -taparse la boca cuando se tose, lavarse las manos con frecuencia o evitar el contacto con la población más vulnerable-; ponerse la mascarilla en cuando se presente una clínica respiratoria; y ventilar adecuadamente los espacios cerrados.

La gripe se manifiesta, como viene siendo habitual, con fiebre y dolor de garganta, aunque «llama la atención» que los síntomas aparecen de forma súbita en el 50% de los casos detectados por la red 'centinela' del Principado. Según los epidemiólogos, el mayor pico gripal se producirá en la antesala de las Navidades. Para que la situación no revierta en una mayor presión asistencial y hospitalaria, como ocurrió en campañas anteriores, desde la Consejería de Salud se hace hincapié en la vacunación.

Desde el 14 de octubre, se han vacunado en Asturias 116.524 personas mayores de 64 años, un 38,9%. Y desde que se puso en marcha el operativo vespertino sin cita previa, se ha administrado profilaxis a 10.600 pacientes. El objetivo: «Proteger a los más vulnerables y dar una mejor respuesta», siendo «la vacunación la forma más segura y eficiente de prevenir» las complicaciones que se pueden derivar de la gripe.

