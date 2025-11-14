La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»

Soraya Pérez Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:16 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

La medida impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de extender el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad, está afectando a los dueños de granjas en Asturias, especialmente a los productores de huevos y de pitos de caleya. Son ellos los que explican que el confinamiento puede generar mayores costes en inversión, mantenimiento de instalaciones y alimentos, lo que se traduce en un aumento de los precios de la carne y los huevos para el consumidor. Además, estas restricciones obligan a los productores a adaptar sus procesos para cumplir con la nueva normativa, lo que implica cambios en la alimentación y en el manejo de las aves.

Según el gerente de la Granja La Amistad de Gijón, José Manuel Fernández Méndez, explica que la medida de confinamiento «llegó tarde», pero es necesaria para evitar la propagación. «Ciertamente, siempre que hay un brote de gripe aviar, en un radio de 20 kilómetros, si se da un caso, esto obliga a eliminar a todas las aves que haya alrededor porque es un virus altamente contagioso, por lo cual, sabemos que la restricción es necesaria, aunque podían haberlo hecho mucho antes», dijo Fernández.

Añadió que el precio de los huevos ha subido significativamente, de 1,30 euros a 3 euros la docena en Asturias, desde antes de la guerra de Ucrania, impulsado por la alta demanda y la poca oferta. Con la gripe aviar «esta situación va a agudizarse, y probablemente los huevos seguirán subiendo de precio porque cada vez somos menos los que producimos. Estamos hablando que se han sacrificado cerca de 3 millones de gallinas en España, lo que provoca una gran escasez de huevos diarios», subrayó el gerente de la granja La Amistad.

José Manuel Fernández indica, además, que este confinamiento llega en una mala época. «Coincide que estamos en una época del año donde se consume mucho huevo porque se acercan las navidades. Esto implica que hay que fabricar varios productos y no se va a dejar de hacer un producto porque el huevo sea caro, lo que se va es a pagar más. Al final al consumidor le repercute todo esto porque hay muchísimo menos huevo y en dos años el precio aumentó un 17%, a la vez que aumentó el consumo», zanjó el productor.

Por su parte, Amador García Suárez, criador de pitos de caleya y dueño de la explotación Sierra del Áramo, ubicada en Morcín, explica que «el mayor problema no es el confinamiento, es el miedo de la gente de consumir carne de pollo después de esto», dijo. Al tiempo que explicó que «para mí es muy difícil porque el confinamiento puede generar estrés en las aves, lo que podría afectar su salud y productividad si no se manejan adecuadamente las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la calidad del aire. Sumado a eso, al estar encerrados eso te obliga a gastar más en alimentación, porque ya no se alimentan de fuera, sino que van a comer más maíz y es un gasto mayor para nosotros en cuanto a alimentación», destacó.

Sin embargo, Amador confía en que esta medida no se extienda más allá de diciembre porque sino sería «una catástrofe». Lo cree así porque «el confinamiento es lo menos malo, lo más difícil es tener pérdidas económicas porque la gente deja de comer carne de pollo porque coge miedo», precisó el criador de pitos de caleya.

Otro problema que ve este productor, es que si las restricciones se extienden durante mucho tiempo «hay que pensar que los míos no son pollos criados en incubadora, yo compro los pollos y los crío. Entonces claro, si va a haber menos cantidad de pollos en España para vender, pues me van a salir más caros a mí también y al final va a ir subiendo el precio para todo el mundo, porque esto es una cadena», afirma.

Amador García explica que actualmente «estoy vendiendo entre 9 y 10 euros el kilo de pollo más o menos. Si esto fuese a mayores, el precio tendrá que incrementarse. Aunque en mi caso tampoco es que puedo darme el lujo de subir el precio, porque por otro lado pierdo clientes. Es bastante complicado», comentó.

«El problema no son los productores, sino la sobrepoblación de aves»

Pero también es cierto que esta medida no sólo afecta a los productores de huevos y de carne, sino que afecta también a personas que se dedican a la exposición de aves. Es el caso de Emilio Martínez, presidente de la asociación para la recuperación de la pita pinta asturiana, que tiene su granja en Carreño.

Para Emilio el confinamiento obliga a cerrar los gallineros por arriba, pero nadie toma en cuenta que «hay escasez de malla para hacerlo». Sumado a ello, este criador asegura que el problema principal no son los productores, sino la sobrepoblación de aves silvestres (gaviotas y palomas) que transmiten el virus a través de las heces, y la falta de control sobre ellas. Es decir, existe una inflexibilidad burocrática, ya que, se exige el confinamiento a los avicultores, pero hay entrada de aves de zonas afectadas sin desinfección adecuada», destacó.

Critica que esta situación «ya ha pasado más veces. Veremos por cuánto tiempo es, porque cada año es más tiempo, porque no se atajan las cosas por la raíz», expresó. Añade que «a los que exhibimos aves esto también nos afecta muchísimo porque lógicamente si te obligan a tenerlas confinadas, no las puedes exhibir. Cada año hay más problemas y cada año vamos a tener más focos de infección, porque lo va a incubar la fauna que está silvestre. Las aves que están sueltas van a incubar esa enfermedad y la van a aguantar durante todo el año», zanjó el presidente de la asociación para la recuperación de la pita pinta asturiana.