«Los grupistas tienen sangre solidaria y muy competitiva» El presidente del Grupo, Antonio Corripio, se toma la tensión. Es uno de los pasos previos a la donación de sangre. / CAROLINA SANTOS «Hacer deporte, socializar y llevar una vida sana son las claves para oxigenarse», asegura el presidente del Grupo Covadonga Martes, 30 abril 2019, 04:01

Su aprensión a las agujas le hizo pensarse la invitación de EL COMERCIO para participar en la campaña 'Donando sangre con...', una serie de entrevistas realizadas en colaboración con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado para promover la hemodonación. Por estas páginas pasaron ya, entre otros, el gerente del HUCA, Luis Hevia, el del Servicio de Salud del Principado, José Ramón Riera y Cuca, la sardina del Antroxu gijonés. El presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga desde hace tres años, un mes y tres días, Antonio Corripio, lo hace desde la Asociación de Donantes de Gijón, en la primera planta del centro de salud Puerta de la Villa.

-¿Por qué no había donado antes?

-La verdad es que tengo bastante respeto a las agujas, pero confieso que es una cosa que quería hacer desde hace muchísimo tiempo.

-Puede hacerlo en el Grupo.

-Sí, tenemos cada cierto tiempo una unidad móvil del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos que se desplaza hasta allí y eso anima a probarlo.

-¿Qué tipo de sangre corre por las venas grupistas?

-Rojiblanca, como la ciudad. El Grupo Covadonga es una entidad absolutamente abierta, muy representativa de Gijón, que no se entendería sin el club.

-¿Con plasma solidario?

-Sí, de hecho cada vez que el autobús viene los socios se vuelcan a donar sangre.

- Si cada uno de los 39.045 socios donase al menos una vez al mes se llenarían las reservas.

-Hay que venir preparado y mentalizado (risas). Pero si algo he descubierto en estos más de veinte años como socio es que el grupista es generoso y cada vez que hay una iniciativa social, desde donar sangre a recoger alimentos, el socio demuestra su solidaridad.

-Será sangre, además, muy deportista. ¿Competitiva?

-El Grupo, a nivel deportivo amateur, es una absoluta potencia y una entidad sin comparación. Tenemos medallistas en campeonatos del mundo y europeos; deportistas que participan en olimpiadas... Dotamos todos los años 80.000 euros en becas deportivas para nuestros socios y estamos orgullosísimos de todos ellos.

-¿Competitiva?

-¡Sí, somos muy competitivos! Pero lo importante es saber competir y tener claro que ganar es consecuencia del entrenamiento. Nuestro objetivo es el fomento de la práctica deportiva. Si además ganamos títulos y ponemos a Asturias en buen lugar, como hacemos, muchísimo mejor.

-¿Hay algo que le haga hervir la sangre?

-Quien me conoce lo sabe: las faltas de respeto son algo que no entiendo. Dos personas podemos opinar absolutamente distinto y no por ello debemos faltarnos al respeto. Debe mediar siempre el diálogo y una postura que se acerque a las dos partes.

-¿Y alguien a quien transfundiría su sangre sin dudarlo?

-A quien lo necesitara. Especialmente si son niños, algo que nos sensibiliza muchísimo a cualquiera.

-Parece un hombre de sangre templada y dialogante...

-Aprender a escuchar al socio, a dialogar con las partes e intentar llegar a consenso es una cosa que se valora muchísimo. Debemos comprender que es imposible tener contento a todo el mundo e intentar hacer aquello que nos pide una mayoría, siempre coincidiendo con nuestro programa. Somos casi 40.000 y cada medida que tomamos afecta a un colectivo, por lo que hay que sentarse con todos.

-En el Grupo hace deporte gente de todas las edades.

-Aquí se respira deporte y familia, tenemos a gente desde los 3 años a socios que vienen a practicar tenis con 93.

-¿Tienen suficiente sangre fresca para garantizar el futuro de la entidad?

-Tenemos todos los tramos de edad cubiertos y casi el 70% de los socios son personas entre 45 y 65 años y niños entre 5 y 12 años, con lo cual por ahora, si mantenemos la calidad de los servicios que prestamos, tenemos el futuro asegurado.

-¿Le preocupa la pirámide poblacional en Asturias?

-El grueso de la pirámide lo ocupamos quienes tenemos entre 45 y 55 años y el problema vendrá cuando lleguemos a los 65 porque la pirámide se va estrechando. La preocupación que tenemos es la baja natalidad y que no sabemos qué podrá pasar en el futuro con los sistemas de educación, pensiones, sanidad y otros servicios sociales. Es todo un reto para nuestros gobernantes.

-Usted se dedica profesionalmente a la atención gerontológica. ¿Cuál es la fórmula para llegar con buena sangre a la tercera edad?

-Hay que hacer de todo y de forma moderada. Deporte, vida sana, socializar, cuidar la alimentación, llevar hábitos saludables... cosas que el Grupo pone fácil. Pero para vivir mucho y bien hace falta también un poco de suerte.

-¿Qué proyectos le quedan aún por lograr como presidente?

-Elaborar el Plan Director para que los socios digan qué Grupo futuro quieren y a corto plazo proyectar la reorganización de la zona de aparcamiento; mejorar la participación con el voto telemático, finalizar el certificado de calidad y llevar adelante las inversiones aprobadas en la pasada asamblea.