«Si no nos ayudan nos vamos a quedar la mitad por el camino» Las guarderías privadas de Asturias exigen el mismo trato que los centros públicos, que permanecen cerrados OLGA ESTEBAN Jueves, 11 junio 2020, 14:05

Más de un centenar de personas se han manifestado este jueves en Oviedo, para reclamar al Principado de Asturias el mismo trato a las guarderías privadas del que estén teniendo los centros de infantil públicos, que permanecen cerrados.

Una treintena de empresas privadas se han unido en una plataforma para defender sus intereses, en un momento en el que la Administración les permite reabrir sus puertas, siempre que cumplan los protocolos de seguridad, protocolos que consideran «inasumibles». En estas circunstancias, lamentan que «si no nos ayudan nos vamos a quedar la mitad por el camino».

Los centros no han conseguido ser recibidos por ningún representante del Principado, ni en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que es de la que dependen, ni en Presidencia. Por eso, van a registrar el manifiesto en el que detallan cuál es su situación. «Queremos retomar nuestra actividad, somos las primeras interesadas y nuestra economía no aguanta más. Las pérdidas y el endeudamiento van creciendo día a día… pero volver así, NO. Nos resistimos a ser foco de un rebrote por la imposibilidad de cumplir el protocolo propuesto y nos negamos a soportar en nuestras conciencias haber contribuido en la expansión del virus. Piden responsabilidad social y cuando se la ofrecemos, nos la niegan«, aseguran.

Dicen las propietarias de las guarderías (son mayoritariamente mujeres) que es «imposible» trabajar con las ratios que exige el Principado (cinco niños por educadora) ni mantener las distancias de seguridad ni que los niños usen las mascarillas (no recomendadas, por otro lado, para los menores de tres años). Por eso, solicitan la extensión de los ERTE ha septiembre, la «exoneración de cuotas para autónomos hasta que las ratios estén normalizadas», así como «protocolos claros y reales y ayudas directas para amortiguar las enormes pérdidas desde el mes de marzo».

La cuestión ahora mismo es que la Consejería, tal y como ha recordado este mismo jueves la consejera Melania Álvarez, ha dejado en manos de las propietarias la decisión de reabrir o no. «La reapertura depende de una decisión del ámbito empresaria». Ha explicado que cada centro puede adaptar el protocolo a sus propias características y que «no sería prudente» que la administración tomara por ellos la decisión.

«No podemos abrir ni por salud ni por economía», dicen las educadoras, que se preguntan cómo trabajar sin contacto con los niños, como «quitarles los mocos, darles consuelo»... «Los centros no aguantamos más esta presión. Abrir con las ratios propuestas en su protocolo tampoco es la solución (si dejamos de lado la parte de la Salud). Ahora mismo, abrir supondría inversiones en equipamiento (mascarillas, EPIS, geles,…), medidas de desinfección, rescate de ERTE… que solo sumarían deudas en nuestros espacios. No es viable. ¿Se han parado a pensar qué ocurriría si, tal como estamos viendo, los centros nos vemos obligados a cerrar definitivamente? ¿Son conscientes de que la Escuela Pública no cubre la demanda de las familias? ¿Qué harán con todas esas familias entonces y su «necesidad de conciliar»? «, se preguntan.

En las pancartas de la manifestación podía leerse: 'Somos educación de base', 'Nos jugamos nuestros futuro y también el vuestro'.

La plataforma agrupa a una treintena de empresas, con más de 300 empleadas. En total, calculan que en Asturias acuden a guarderías privadas entre 3000 y 4000 niños y niñas.