Las guarderías privadas, con cinco niños por educadora y seis horas como máximo al día Inés Suárez, directora de la guardería Barrio Sésamo de Gijón, ayuda a dos pequeños a lavarse las manos con agua y jabón. / O. BARROSO El Principado publica un protocolo con recomendaciones frente al COVID dos semanas después de las primeras aperturas de centros LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Sábado, 6 junio 2020, 02:12

Aún son pocas, pero algunas guarderías privadas llevan prestando servicio desde la última semana de mayo. Abrieron con protocolos de higiene propios, al no existir hasta entonces ninguna instrucción oficial al respecto. Atendiendo a la demanda de estos centros, y a las dificultades de muchos padres para conciliar trabajo y cuidados, el Principado hizo público ayer un documento con las 'Medidas de prevención y actuación para la atención en los jardines de infancia de Servicios Sociales' que son las que se aplicarán en los cuatro centros (dos en Gijón y uno en Oviedo y Avilés) que dependen de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y las que se recomiendan para las guarderías privadas que decidan ir recuperando la actividad. Se recomienda que se dé preferencia a las familias en las que ambos progenitores trabajan fuera de casa. De momento, queda al margen la red de escuelas públicas de 0 a 3 años, de gestión municipal y dependientes de la Consejería de Educación, cuya fecha de apertura se desconoce.

En esa reapertura de centros privados que el Principado plantea que ha de ser progresiva, se fijan en cinco los niños que, como máximo, deberían compartir aula y estar atendidos por cada cuidadora (cuatro si no llegan al año). También que los pequeños no pasen en la guardería más de seis horas diarias. Y que, antes de salir de casa, se les tome la temperatura para controlar si presentan fiebre. En las guarderías solo se podrán dejar las sillitas de los que no caminen y éstas serán desinfectadas a la entrada y la salida, al igual que se desinfectarán todos los elementos de uso compartido dentro del centro. Se vigilará expresamente que no se intercambien los chupetes, que deberán estar identificados para evitar confusiones.

Lavar manos cada dos horas

Dentro de las salas se extremarán al máximo las medidas de higiene. Tanto las cuidadoras como los niños se lavarán frecuentemente las manos. Propone el Principado que se haga cada dos horas y en todo caso siempre al llegar, después de usar el baño, sonarse la nariz y antes y después de comer.

A la hora de entretener a los más pequeños, ojo, no se podrán llevar juguetes de casa, se evitará también el uso de parques infantiles en los que haya elementos como toboganes, columpios o casitas y se fomentarán alternativas de juego libre y deporte en los que sea más fácil mantener los dos metros de distancia y se procurará aprovechar los espacios al aire libre, como los patios, para organizar actividades.

Si hubiera sospecha de infección en uno de los niños, se le mantendrá vigilado en una estancia separada hasta que vayan a recogerle. Y si se detectasen dos o más casos sospechosos a la vez habría que notificarlo «de manera urgente» a Salud Pública.

El Principado quiere que esa vuelta a la normalidad, en el caso de los más pequeños, se haga «con todas las garantías e intentado que el riesgo de contagio sea mínimo», según Melania Álvarez.