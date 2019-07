«La Guardia Civil está en condiciones lamentables en el aeropuerto» Imagen de una de las sillas de la oficina del aeropuerto. / JUCIL La asociación profesional Jucil critica que no se respetan los descansos, hay exceso de jornada y carencia de material para el trabajo de los agentes CH. TUYA / O. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 18 julio 2019, 04:30

Son cuatro agentes en tres turnos de trabajo. El más largo, el nocturno, llega a diez horas. Pero lo habitual es «que hagan dobletes» y que «no se respeten las 11 horas de descanso entre servicio y servicio». Y si el exceso de jornada no fuera suficiente motivo de queja, los agentes de la Guardia Civil que prestan su servicio en la Unidad de Seguridad del aeropuerto de Asturias tienen solo «tres sillas» para cuatro, todas ellas «en lamentables condiciones de higiene». En la Unidad Fiscal «la situación no es mejor, ya que no hay vestuario para cambiarse».

Así lo asegura en un comunicado la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) que acompañan con imágenes de un destartalado mobiliario. «Las sillas y demás tiene una antigüedad superior a los diez años y están en condiciones impropias para su uso».

20% de bajas

Recuerda la asociación profesional en su comunicado que «estamos en alerta 4» y asegura que «siendo el aeropuerto de Asturias un objetivo prioritario de atentados terroristas», lo lógico será incrementar tanto la plantilla como mejorar el material que la Benemérita tiene asignado en la terminal asturiana.

En es sentido, apunta Jucil que «la falta de descansos que, de forma habitual, es reducida sin justificación alguna», ha generado «que esté de baja por motivos psicológicos entre un 15 y un 20% de la plantilla». Exige la asociación mejoras inmediatas y lamenta que «no estemos dotados de medios adecuados».